«Вашингтон» проиграл «Филадельфии». Овечкин остался без очков

У хозяев заброшенными шайбами отметились Оуэн Типпетт (6'), Карл Грундстрем (25'), Джейми Драйсдейл (55') и Расмус Ристолайнен (60'). У гостей отличились Алексей Протас (29') и Энтони Бовилье (43').
Нападающий «Вашингтона» Матвей Мичков поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 21-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 29 (13+16) набранных очков.
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил 19-ю шайбу в этом сезоне, отметившись в меньшинстве. Всего на счету 25-летнего белоруса после 55 сыгранных матчей 38 (19+19) набранных очков.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. 40-летний россиянин провел на льду 15 минут 35 секунд, нанес четыре броска в створ ворот, применил два силовых приема, совершил один отбор и заработал одно двухминутное удаление, завершив матч с отрицательным показателем полезности — «-2». Всего на счету Овечкина после 58 сыгранных матчей 47 (22+25) набранных очков. Его текущая безголовая серия составляет четыре матча.
На данный момент на счету Овечкина 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 24 игры.
«Филадельфия» прервала серию из четырех поражений и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на семь очков. В пятницу, 6 февраля, «летчики» дома сыграют против «Оттавы».
«Вашингтон» прервал серию из трех побед и идет на 11-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В тот же день «столичные» дома сыграют против «Нэшвилла».
Рик Токкет
Спенсер Карбери
Даниэл Владарж
Клэй Стивенсон
02:55
Николя Делорье
05:56
Оуэн Типпетт
(Трэвис Санхейм, Матвей Мичков)
22:02
Александр Овечкин
24:45
Карл Грундстрем
(Николя Делорье, Расмус Ристолайнен)
26:59
Джейкоб Чикран
28:12
Алексей Протас
(Энтони Бовилье)
42:40
Энтони Бовилье
(Тревор ван Римсдайк, Джастин Сурдиф)
54:13
Джастин Сурдиф
54:37
Джейми Драйсдейл
(Трэвис Конекны, Тревор Зеграс)
59:43
Расмус Ристолайнен
(Трэвис Конекны)
59:43
Дилан Строум
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит