СМИ: известен клуб-фаворит в борьбе за Артемия Панарина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» — скрытый фаворит в борьбе за форварда Артемия Панарина. Об этом в своих соцсетях сообщил скаут Кэм Робинсон.
«Солнечный штат, участие в плей-офф, российские звезды. Они отвечают всем требованиям. Схема обмена примерно такая: 5,4 млн долларов за Оливера Бьоркстранда, выбор в первом раунде драфта 2028 года, пара выборов во втором раунде, возможно, игрок вроде Гейджа Гонсалвеса», — написал Робинсон.
Напомним, в конце января Панарин не был включен в заявку на матч «Рейнджерс» против «Нью-Йорк Айлендерс». Ожидается, что Панарин, у которого в конце сезона истекает срок действия контракта, будет обменян в другой клуб и до перерыва на олимпийский турнир не будет выступать вместе с командой. Это связано с тем, что сегодня в 15:00 по Нью-Йорку (и в 23:00 по Москве) в НХЛ наступит «заморозка» составов: клубы не смогут производить обмены вплоть до окончания паузы на Олимпиаду.
Панарину сейчас 34 года, до перехода в «Рейнджерс» он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).