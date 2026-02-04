Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.10
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
05.02
Виннипег
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
05.02
Коламбус
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
05.02
Флорида
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

СМИ: известен клуб-фаворит в борьбе за Артемия Панарина

Один из клубов НХЛ является фаворитом в борьбе за нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» — скрытый фаворит в борьбе за форварда Артемия Панарина. Об этом в своих соцсетях сообщил скаут Кэм Робинсон.

«Солнечный штат, участие в плей-офф, российские звезды. Они отвечают всем требованиям. Схема обмена примерно такая: 5,4 млн долларов за Оливера Бьоркстранда, выбор в первом раунде драфта 2028 года, пара выборов во втором раунде, возможно, игрок вроде Гейджа Гонсалвеса», — написал Робинсон.

Напомним, в конце января Панарин не был включен в заявку на матч «Рейнджерс» против «Нью-Йорк Айлендерс». Ожидается, что Панарин, у которого в конце сезона истекает срок действия контракта, будет обменян в другой клуб и до перерыва на олимпийский турнир не будет выступать вместе с командой. Это связано с тем, что сегодня в 15:00 по Нью-Йорку (и в 23:00 по Москве) в НХЛ наступит «заморозка» составов: клубы не смогут производить обмены вплоть до окончания паузы на Олимпиаду.

Панарину сейчас 34 года, до перехода в «Рейнджерс» он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).