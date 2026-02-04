СМИ: известен клуб-фаворит в борьбе за Артемия Панарина

Напомним, в конце января Панарин не был включен в заявку на матч «Рейнджерс» против «Нью-Йорк Айлендерс». Ожидается, что Панарин, у которого в конце сезона истекает срок действия контракта, будет обменян в другой клуб и до перерыва на олимпийский турнир не будет выступать вместе с командой. Это связано с тем, что сегодня в 15:00 по Нью-Йорку (и в 23:00 по Москве) в НХЛ наступит «заморозка» составов: клубы не смогут производить обмены вплоть до окончания паузы на Олимпиаду.