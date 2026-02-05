Бобровский одержал 450 побед в НХЛ и побил вратарский рекорд

У хозяев заброшенными шайбами отметились Ээту Луостаринен (5'), Увис Балинскис (21'), Мэттью Ткачук (23') и Антон Лунделль (39'). У гостей дубль оформил Майки Эйссимонт (8', 13'), еще по одной шайбе забросили Марк Кастелич (48') и Кейси Миттельштадт (51').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков по своим воротам и достиг отметки в 450 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Для достижения этого показателя 37-летнему россиянину потребовалось 793 матча, что является новым рекордом лиги. Ранее он принадлежал канадцу Марку‑Андре Флери (816).
Кроме того, Бобровский стал восьмым вратарем в истории НХЛ, кому удалось достичь отметки в 450 выигранных матчей.
Лидеры НХЛ по числу вратарских побед в регулярных чемпионатах:
- Мартин Бродер (Канада) — 691 победа в 1266 матчах (54,6%)
- Марк-Андре Флери (Канада) — 575 побед в 1051 матче (54,6%)
- Патрик Руа (Канада) — 551 победа в 1029 матчах (53,6%)
- Роберто Луонго (Канада) — 489 побед в 1044 матчах (46,8%)
- Эд Белфур (Канада) — 484 победы в 963 матчах (50,3%)
- Хенрик Лундквист (Швеция) — 459 побед в 887 матчах (51,8%)
- Кертис Джозеф (Канада) — 454 победы в 943 матчах (48,2%)
- Сергей Бобровский (Россия) — 450 побед в 793 матчах (56,7%)
Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 23-летнего россиянина после 52 сыгранных матчей 26 (12+14) набранных очков.
«Флорида» прервала серию из четырех поражений и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. В пятницу, 6 февраля, «пантеры» на выезде сыграют против «Тампы».
«Бостон» проиграл второй матч кряду и перед олимпийским перерывом занимает шестое место на Востоке. Следующий матч «мишки» проведут 27 февраля дома против «Коламбуса».
Пол Морис
Марко Штурм
Сергей Бобровский
(00:00-65:00)
Йоонас Корписало
(00:00-65:00)
04:22
Эту Луостаринен
07:18
Майкл Эйссимонт
(Алекс Стивс, Хампус Линдхольм)
10:33
Сандис Вильманис
10:33
Джонатан Аспирот
10:33
Командный штраф
12:43
Майкл Эйссимонт
(Эндрю Пик, Марат Хуснутдинов)
15:06
Аарон Экблад
19:07
Сэм Райнхарт
19:07
Эй Джей Грир
19:07
Мэттью Пойтрас
19:07
Таннер Жанно
20:00
Никита Задоров
20:30
Увис Балинскис
(Антон Лунделл, Мэттью Ткачак)
22:22
Виктор Арвидссон
22:47
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Увис Балинскис)
32:25
Эту Луостаринен
35:06
Нико Миккола
36:59
Эту Луостаринен
38:23
Эван Родригес
38:23
Майкл Эйссимонт
38:33
Антон Лунделл
(Сэм Райнхарт)
44:50
Густав Форслинг
47:52
Марк Кастелич
(Чарли Макэвой, Хампус Линдхольм)
50:21
Картер Верхэге
50:30
Кейси Миттельштадт
(Давид Пастрняк, Морган Гики)
55:43
Эту Луостаринен
победный бросок: Брэд Маршан
(Флорида)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит