Бобровский одержал 450 побед в НХЛ и побил вратарский рекорд

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков по своим воротам и достиг отметки в 450 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Для достижения этого показателя 37-летнему россиянину потребовалось 793 матча, что является новым рекордом лиги. Ранее он принадлежал канадцу Марку‑Андре Флери (816).