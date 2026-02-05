Капризов набрал очки во всех победных овертаймах «Миннесоты» в сезоне

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей в овертайме выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:5 ОТ), которая прошла в ночь с 4 на 5 февраля в Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене».
В сезоне-2025/2026 Капризов принял участие в девяти победных голах «Миннесоты Уайлд» в овертаймах. Он забросил четыре шайбы самостоятельно и оформил пять результативных передач.
С начала регулярного сезона-2025/2026 Кирилл Капризов отличился в овертаймах матчей с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT), «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 OT), «Детройт Ред Уингз» (4:3 OT) и «Монреаль Канадиенс» (4:3 OT). Пасы на решающие голы в овертаймах российский форвард отдавал в играх с «Нэшвилл Предаторз» (3:2 OT), «Виннипег Джетс» (4:3 OT), «Сиэтл Кракен» (3:2 OT) и «Баффало Сэйбрз» (5:4 OT).
Отметим, «Миннесота» входит в топ-10 команд НХЛ, которая чаще всего одерживает победу в основное время и в овертайме. Сейчас «Миннесота» занимает второе место на Востоке, на счету клуба 78 очков.
Эндрю Брюнетт
Джон Хайнс
Юусе Сарос
(00:00-16:12)
Филип Густавссон
(00:00-03:27)
Юусе Сарос
(16:20-37:54)
Филип Густавссон
(03:31-64:14)
Юусе Сарос
(38:56-64:14)
01:49
Мэтт Болди
(Зак Богосян, Юэль Эрикссон Эк)
03:31
Стивен Стэмкос
03:39
Мэтт Болди
(Куинн Хьюз, Матс Зуккарелло)
09:16
Райан Хартман
09:26
Филип Форсберг
(Роман Йоси, Джонатан Маршессо)
12:58
Мэтт Болди
(Брок Фэйбер, Куинн Хьюз)
13:35
Адам Уилсби
13:35
Винс Хиностроза
16:20
Кирилл Капризов
16:45
Стивен Стэмкос
(Райан О`Райлли, Филип Форсберг)
18:21
Эрик Хаула
(Ник Пербикс, Джонатан Маршессо)
20:41
Люк Евангелиста
(Стивен Стэмкос, Райан О`Райлли)
36:06
Яков Тренин
38:06
Куинн Хьюз
41:19
Райан О`Райлли
55:14
Владимир Тарасенко
(Джейкоб Миддлтон, Данила Юров)
55:48
Роман Йоси
(Райан О`Райлли, Стивен Стэмкос)
64:14
Джаред Сперджен
(Мэтт Болди, Кирилл Капризов)
