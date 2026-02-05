Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.47
П2
3.82
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.43
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.35
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
5
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Бостон
4
П1
X
П2

Капризов набрал очки во всех победных овертаймах «Миннесоты» в сезоне

Российскому форварду удалось заработать очки в девяти победных овертаймах за этот сезон.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей в овертайме выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:5 ОТ), которая прошла в ночь с 4 на 5 февраля в Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене».

В сезоне-2025/2026 Капризов принял участие в девяти победных голах «Миннесоты Уайлд» в овертаймах. Он забросил четыре шайбы самостоятельно и оформил пять результативных передач.

С начала регулярного сезона-2025/2026 Кирилл Капризов отличился в овертаймах матчей с «Вегас Голден Найтс» (3:2 OT), «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 OT), «Детройт Ред Уингз» (4:3 OT) и «Монреаль Канадиенс» (4:3 OT). Пасы на решающие голы в овертаймах российский форвард отдавал в играх с «Нэшвилл Предаторз» (3:2 OT), «Виннипег Джетс» (4:3 OT), «Сиэтл Кракен» (3:2 OT) и «Баффало Сэйбрз» (5:4 OT).

Отметим, «Миннесота» входит в топ-10 команд НХЛ, которая чаще всего одерживает победу в основное время и в овертайме. Сейчас «Миннесота» занимает второе место на Востоке, на счету клуба 78 очков.

Нэшвилл
5:6
3:3, 1:1, 1:1
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
5.02.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17235 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Джон Хайнс
Вратари
Юусе Сарос
(00:00-16:12)
Филип Густавссон
(00:00-03:27)
Юусе Сарос
(16:20-37:54)
Филип Густавссон
(03:31-64:14)
Юусе Сарос
(38:56-64:14)
1-й период
01:49
Мэтт Болди
(Зак Богосян, Юэль Эрикссон Эк)
03:31
Стивен Стэмкос
03:39
Мэтт Болди
(Куинн Хьюз, Матс Зуккарелло)
09:16
Райан Хартман
09:26
Филип Форсберг
(Роман Йоси, Джонатан Маршессо)
12:58
Мэтт Болди
(Брок Фэйбер, Куинн Хьюз)
13:35
Адам Уилсби
13:35
Винс Хиностроза
16:20
Кирилл Капризов
16:45
Стивен Стэмкос
(Райан О`Райлли, Филип Форсберг)
18:21
Эрик Хаула
(Ник Пербикс, Джонатан Маршессо)
2-й период
20:41
Люк Евангелиста
(Стивен Стэмкос, Райан О`Райлли)
36:06
Яков Тренин
38:06
Куинн Хьюз
3-й период
41:19
Райан О`Райлли
55:14
Владимир Тарасенко
(Джейкоб Миддлтон, Данила Юров)
55:48
Роман Йоси
(Райан О`Райлли, Стивен Стэмкос)
Овертайм
64:14
Джаред Сперджен
(Мэтт Болди, Кирилл Капризов)
Статистика
Нэшвилл
Миннесота
Штрафное время
9
11
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
