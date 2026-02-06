Ричмонд
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Нэшвилл»

«Вашингтон» дома обыграл «Нэшвилл» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (5'), Пьер-Люк Дюбуа (13') и Джейкоб Чикран (29', 54'). У гостей отличились Джонатан Маршессо (38') и Майкл Маккэррон (42').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 40-летний россиянин провел на льду 13 минут 15 секунд, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием и заработал одно двухминутное удаление, завершив матч с нейтральным показателем полезности. Всего на счету Овечкина после 59 сыгранных матчей 48 (22+26) набранных очков. Его текущая безголовая серия составляет пять матчей.

На данный момент на счету Овечкина 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 23 игры.

«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних матчей и уходит на олимпийский перерыв на десятом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. Следующий матч «столичные» проведут 26 февраля дома против «Филадельфии».

Вашингтон
4:2
2:0, 1:1, 1:1
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
6.02.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Эндрю Брюнетт
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-10:13)
Юстус Аннунен
(00:00-56:19)
Логан Томпсон
(10:54-44:25)
Юстус Аннунен
(c 59:38)
Логан Томпсон
(c 44:28)
1-й период
04:15
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Пьер-Люк Дюбуа)
10:54
Оззи Висблатт
12:48
Пьер-Люк Дюбуа
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
15:35
Александр Овечкин
17:47
Брэди Шей
2-й период
22:52
Райан Леонард
23:39
Джонатан Маршессо
28:42
Джейкоб Чикран
35:15
Эрик Хаула
35:19
Джастин Сурдиф
37:40
Джонатан Маршессо
(Адам Уилсби, Эрик Хаула)
3-й период
41:17
Майк Маккэррон
(Адам Уилсби, Коул Смит)
50:14
Брэди Шей
53:03
Джонатан Маршессо
53:11
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
55:26
Расмус Сандин
Статистика
Вашингтон
Нэшвилл
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
6
4
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
