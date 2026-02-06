Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Нэшвилл»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (5'), Пьер-Люк Дюбуа (13') и Джейкоб Чикран (29', 54'). У гостей отличились Джонатан Маршессо (38') и Майкл Маккэррон (42').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 40-летний россиянин провел на льду 13 минут 15 секунд, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием и заработал одно двухминутное удаление, завершив матч с нейтральным показателем полезности. Всего на счету Овечкина после 59 сыгранных матчей 48 (22+26) набранных очков. Его текущая безголовая серия составляет пять матчей.
На данный момент на счету Овечкина 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 23 игры.
«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних матчей и уходит на олимпийский перерыв на десятом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. Следующий матч «столичные» проведут 26 февраля дома против «Филадельфии».
Спенсер Карбери
Эндрю Брюнетт
Логан Томпсон
(00:00-10:13)
Юстус Аннунен
(00:00-56:19)
Логан Томпсон
(10:54-44:25)
Юстус Аннунен
(c 59:38)
Логан Томпсон
(c 44:28)
04:15
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Пьер-Люк Дюбуа)
10:54
Оззи Висблатт
12:48
Пьер-Люк Дюбуа
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
15:35
Александр Овечкин
17:47
Брэди Шей
22:52
Райан Леонард
23:39
Джонатан Маршессо
28:42
Джейкоб Чикран
35:15
Эрик Хаула
35:19
Джастин Сурдиф
37:40
Джонатан Маршессо
(Адам Уилсби, Эрик Хаула)
41:17
Майк Маккэррон
(Адам Уилсби, Коул Смит)
50:14
Брэди Шей
53:03
Джонатан Маршессо
53:11
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
55:26
Расмус Сандин
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит