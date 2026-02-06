Фол на Кучерове спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

«Тампа-Бэй» дома разгромила «Флориду» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В третьем периоде Кучеров оказался в эпицентре массовой драки — нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак толкнул россиянина в средней зоне, после чего на площадке вспыхнула потасовка. В результате удаления получили 11 игроков, в том числе и Кучеров. В общей сложности команды заработали 147 штрафных минут.
«Никита Кучеров — наш лучший игрок. Он творит невероятные вещи, так что держитесь от него подальше», — сказал после матча автор первой шайбы «Тампы» Брэндон Хэйгел.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Хэйгел (3'), Земгус Гиргенсонс (15'), Джейк Генцел (22'), Эрик Чернак (38'), Понтус Хольмберг (47') и Оливер Бьеркстранд (56'). У гостей единственный результативный бросок на счету Маки Самоскевича (50').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей, продлив свою результативную серию до десяти матчей. Это 13-я подобная результативная серия в заокеанской карьере Кучерова, благодаря чему он вышел на пятое место в истории НХЛ по этому показателю.
Лидеры НХЛ по числу 10-матчевых результативных серий:
- Уэйн Гретцки (1979−1999) — 31
- Коннор Макдэвид (2015-н.в.) — 18
- Ги Лафлер (1973−1991) — 15
- Марио Лемье (1984−2006) — 14
- Никита Кучеров (2013-н.в.) — 13
Всего на счету Кучерова после 51 сыгранного матча 91 (29+62) набранное очко. Он является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая только Натану Маккиннону из «Колорадо» (93) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (96).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и одержал 27-ю победу в этом сезоне. 31-летний россиянин был признан первой звездой встречи.
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 20 из 25 бросков по своим воротам. В третьем периоде вместо него вышел Сергей Бобровский, который записал на свой счет два сэйва после трех бросков.
«Тампа» выиграла 18 из 20 последних матчей и на олимпийский перерыв уходит в качестве лидера Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут 26 февраля дома против «Торонто».
«Флорида» проиграла пять из шести последних встреч и идет на 14-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. 27 февраля «пантеры» дома также сыграют против «Торонто».
Джон Купер
Пол Морис
Андрей Василевский
(00:00-44:02)
Даниил Тарасов
(00:00-15:04)
Андрей Василевский
(c 44:06)
Даниил Тарасов
(15:14-46:09)
Сергей Бобровский
(c 46:09)
02:08
Брэндон Хагель
(Виктор Хедман)
14:08
Земгус Гиргенсонс
(Понтус Хольмберг, Янни Гурд)
15:14
Никита Кучеров
15:50
Земгус Гиргенсонс
18:58
Доминик Джеймс
18:58
Гейдж Гонсалвес
18:58
Йеспер Боквист
18:58
Маки Самоскевич
20:00
Мэттью Ткачак
21:14
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
30:48
Антон Лунделл
34:20
Никита Кучеров
36:06
Виктор Хедман
36:06
Янис Мозер
36:06
Сэм Беннетт
36:06
Мэттью Ткачак
37:50
Эрик Чернак
(Райан Макдона, Доминик Джеймс)
44:06
Янис Мозер
44:06
Никита Кучеров
44:06
Янни Гурд
44:06
Даррен Раддиш
44:06
Джейк Гюнцель
44:06
Никита Кучеров
44:06
Картер Верхэге
44:06
Сэм Беннетт
44:06
Густав Форслинг
44:06
Мэттью Ткачак
44:06
Командный штраф
44:06
Мэттью Ткачак
44:06
Нико Миккола
44:06
Донован Себранго
46:09
Понтус Хольмберг
(Гейдж Гонсалвес, Оливер Бьоркстранд)
46:33
Кертис Дуглас
49:50
Маки Самоскевич
(Антон Лунделл, Йеспер Боквист)
55:41
Оливер Бьоркстранд
56:05
Деклан Карлайл
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит