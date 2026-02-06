Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2

Фол на Кучерове спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

Хоккеисты «Тампы» вступились за своего лидера.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Тампа-Бэй» дома разгромила «Флориду» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В третьем периоде Кучеров оказался в эпицентре массовой драки — нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак толкнул россиянина в средней зоне, после чего на площадке вспыхнула потасовка. В результате удаления получили 11 игроков, в том числе и Кучеров. В общей сложности команды заработали 147 штрафных минут.

«Никита Кучеров — наш лучший игрок. Он творит невероятные вещи, так что держитесь от него подальше», — сказал после матча автор первой шайбы «Тампы» Брэндон Хэйгел.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Хэйгел (3'), Земгус Гиргенсонс (15'), Джейк Генцел (22'), Эрик Чернак (38'), Понтус Хольмберг (47') и Оливер Бьеркстранд (56'). У гостей единственный результативный бросок на счету Маки Самоскевича (50').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей, продлив свою результативную серию до десяти матчей. Это 13-я подобная результативная серия в заокеанской карьере Кучерова, благодаря чему он вышел на пятое место в истории НХЛ по этому показателю.

Лидеры НХЛ по числу 10-матчевых результативных серий:

  1. Уэйн Гретцки (1979−1999) — 31
  2. Коннор Макдэвид (2015-н.в.) — 18
  3. Ги Лафлер (1973−1991) — 15
  4. Марио Лемье (1984−2006) — 14
  5. Никита Кучеров (2013-н.в.) — 13

Всего на счету Кучерова после 51 сыгранного матча 91 (29+62) набранное очко. Он является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая только Натану Маккиннону из «Колорадо» (93) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (96).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и одержал 27-ю победу в этом сезоне. 31-летний россиянин был признан первой звездой встречи.

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 20 из 25 бросков по своим воротам. В третьем периоде вместо него вышел Сергей Бобровский, который записал на свой счет два сэйва после трех бросков.

«Тампа» выиграла 18 из 20 последних матчей и на олимпийский перерыв уходит в качестве лидера Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут 26 февраля дома против «Торонто».

«Флорида» проиграла пять из шести последних встреч и идет на 14-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. 27 февраля «пантеры» дома также сыграют против «Торонто».

Тампа-Бэй
6:1
2:0, 2:0, 2:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
6.02.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Пол Морис
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-44:02)
Даниил Тарасов
(00:00-15:04)
Андрей Василевский
(c 44:06)
Даниил Тарасов
(15:14-46:09)
Сергей Бобровский
(c 46:09)
1-й период
02:08
Брэндон Хагель
(Виктор Хедман)
14:08
Земгус Гиргенсонс
(Понтус Хольмберг, Янни Гурд)
15:14
Никита Кучеров
15:50
Земгус Гиргенсонс
18:58
Доминик Джеймс
18:58
Гейдж Гонсалвес
18:58
Йеспер Боквист
18:58
Маки Самоскевич
2-й период
20:00
Мэттью Ткачак
21:14
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
30:48
Антон Лунделл
34:20
Никита Кучеров
36:06
Виктор Хедман
36:06
Янис Мозер
36:06
Сэм Беннетт
36:06
Мэттью Ткачак
37:50
Эрик Чернак
(Райан Макдона, Доминик Джеймс)
3-й период
44:06
Янис Мозер
44:06
Никита Кучеров
44:06
Янни Гурд
44:06
Даррен Раддиш
44:06
Джейк Гюнцель
44:06
Никита Кучеров
44:06
Картер Верхэге
44:06
Сэм Беннетт
44:06
Густав Форслинг
44:06
Мэттью Ткачак
44:06
Командный штраф
44:06
Мэттью Ткачак
44:06
Нико Миккола
44:06
Донован Себранго
46:09
Понтус Хольмберг
(Гейдж Гонсалвес, Оливер Бьоркстранд)
46:33
Кертис Дуглас
49:50
Маки Самоскевич
(Антон Лунделл, Йеспер Боквист)
55:41
Оливер Бьоркстранд
56:05
Деклан Карлайл
Статистика
Тампа-Бэй
Флорида
Штрафное время
76
63
Игра в большинстве
2
7
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше