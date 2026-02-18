Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.26
П2
2.31
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.30
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.41
П2
3.65
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
19.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.43
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.11
П2
5.80
Хоккей. Мужчины
20:10
Финляндия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.55
П2
4.30
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Латвия
1
П1
X
П2

Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после отпуска

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приступил тренировкам после отпуска, проведенного с семьей в Дубае, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Кэпиталз» впервые провели тренировку на льду после начала олимпийской паузы. Вместе с 40-летним россиянином в ней приняли участие защитник Джон Карлсон, вратарь Чарли Линдгрен и форвард Коннор Макмайкл. Линдгрен м Макмайкл были отправлены в список травмированных в начале февраля.

Кроме игроков, которые принимают участие в Олимпиаде, на тренировке отсутствовали три хоккеиста основного состава — защитник Джейкоб Чикран, а также форварды Джастин Сурдиф и Сонни Милано.

Овечкин во время отдыха был замечен на одной из вечеринок в Дубае в компании своей супруги Анастасии Шубской.

В этом сезоне Овечкин провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (22+26) очков. На данный момент на его счету 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 23 игры.

«Вашингтон» ушел на олимпийский перерыв на десятом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. Следующий матч «столичные» проведут 26 февраля дома против «Филадельфии».

Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.30
