Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после отпуска

«Кэпиталз» впервые провели тренировку на льду после начала олимпийской паузы. Вместе с 40-летним россиянином в ней приняли участие защитник Джон Карлсон, вратарь Чарли Линдгрен и форвард Коннор Макмайкл. Линдгрен м Макмайкл были отправлены в список травмированных в начале февраля.
Кроме игроков, которые принимают участие в Олимпиаде, на тренировке отсутствовали три хоккеиста основного состава — защитник Джейкоб Чикран, а также форварды Джастин Сурдиф и Сонни Милано.
Овечкин во время отдыха был замечен на одной из вечеринок в Дубае в компании своей супруги Анастасии Шубской.
В этом сезоне Овечкин провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (22+26) очков. На данный момент на его счету 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 23 игры.
«Вашингтон» ушел на олимпийский перерыв на десятом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. Следующий матч «столичные» проведут 26 февраля дома против «Филадельфии».