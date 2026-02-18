Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
0
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
7.17
X
3.50
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.29
П2
3.83
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.63
П2
5.10
Хоккей. Мужчины
20:10
Финляндия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.94
П2
4.60
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.96
П2
4.62
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
не начался
Канада
:
Чехия
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
6
:
Германия
2
П1
X
П2

Шестеркин вернулся к тренировкам после серьезной травмы

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел первую полноценную тренировку с командой после травмы нижней части тела. Об этом сообщает The New York Post.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

30-летний вратарь получил травму 6 января во время домашней игры против «Юты» (2:3 ОТ). В середине первого периода Шестеркин столкнулся с немецким нападающим гостей Джей Джеем Петеркой, после чего схватился за ногу и покинул лед с помощью партнеров.

Отмечается, что Шестеркин тренировался без ограничений. Вероятно, он сможет принять участие в первом матче «Рейнджерс» после олимпийской паузы.

Из-за травмы Шестеркин пропустил 13 матчей, в которых «Рейнджерс» потерпели 11 поражений и опустились на последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

В этом сезоне Шестеркин провел 34 матча, в которых одержал 17 побед, отражая 91,3% бросков по своим воротам и пропуская 2,45 шайбы в среднем за игру. Перед стартом сезона он подписал с «Рейнджерс» восьмилетний контракт с годовой зарплатой 11,5 млн долларов, который сделал его самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ.

Ближайший матч «Рейнджерс» проведет 27 февраля дома против «Филадельфии».