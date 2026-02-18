Шестеркин вернулся к тренировкам после серьезной травмы

30-летний вратарь получил травму 6 января во время домашней игры против «Юты» (2:3 ОТ). В середине первого периода Шестеркин столкнулся с немецким нападающим гостей Джей Джеем Петеркой, после чего схватился за ногу и покинул лед с помощью партнеров.
Отмечается, что Шестеркин тренировался без ограничений. Вероятно, он сможет принять участие в первом матче «Рейнджерс» после олимпийской паузы.
Из-за травмы Шестеркин пропустил 13 матчей, в которых «Рейнджерс» потерпели 11 поражений и опустились на последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
В этом сезоне Шестеркин провел 34 матча, в которых одержал 17 побед, отражая 91,3% бросков по своим воротам и пропуская 2,45 шайбы в среднем за игру. Перед стартом сезона он подписал с «Рейнджерс» восьмилетний контракт с годовой зарплатой 11,5 млн долларов, который сделал его самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ.
Ближайший матч «Рейнджерс» проведет 27 февраля дома против «Филадельфии».