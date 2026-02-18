Шестеркин вернулся к тренировкам после серьезной травмы

В этом сезоне Шестеркин провел 34 матча, в которых одержал 17 побед, отражая 91,3% бросков по своим воротам и пропуская 2,45 шайбы в среднем за игру. Перед стартом сезона он подписал с «Рейнджерс» восьмилетний контракт с годовой зарплатой 11,5 млн долларов, который сделал его самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ.