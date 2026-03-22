День в истории спорта: 22 марта 1989 года вратарь «Баффало» Клинт Маларчук чудом выжил после страшной травмы на льду

После столкновения защитника «Баффало» Уве Круппа с нападающим «Сент‑Луиса» Стивом Таттлом последний, падая, попал коньком в шею голкипера чуть ниже маски, и кровь тут же хлынула на лед фонтаном. Зрелище оказалось настолько шокирующим, что несколько болельщиков на трибунах потеряли сознание, у двоих случился сердечный приступ, а некоторых игроков на площадке стошнило.
Ключевую роль в спасении Маларчука сыграл тренер по физподготовке «Баффало» Джим Пиццутелли, ветеран Вьетнама. Он мгновенно прижал пальцами поврежденный сосуд и помог вратарю добраться до раздевалки менее чем за 40 секунд, не дав ему истечь кровью. В больнице голкиперу наложили более 300 швов, он потерял около полутора литров крови, но не потерял сознание и был выписан уже через два дня.
Травма едва не стала смертельной: врачи позже отмечали, что если бы лезвие прошло на несколько миллиметров выше или эпизод произошел у дальних ворот, шансов выжить практически не осталось бы. Уже через десять дней Маларчук вернулся на лед, а НХЛ вскоре сделала защитные воротники для шеи обязательными для всех вратарей. Однако психологические последствия оказались тяжелыми — голкипера долгие годы преследовали ночные кошмары, депрессия и посттравматическое расстройство, о которых он подробно рассказал много лет спустя.