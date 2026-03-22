День в истории спорта: 22 марта 1989 года вратарь «Баффало» Клинт Маларчук чудом выжил после страшной травмы на льду

Травма едва не стала смертельной: врачи позже отмечали, что если бы лезвие прошло на несколько миллиметров выше или эпизод произошел у дальних ворот, шансов выжить практически не осталось бы. Уже через десять дней Маларчук вернулся на лед, а НХЛ вскоре сделала защитные воротники для шеи обязательными для всех вратарей. Однако психологические последствия оказались тяжелыми — голкипера долгие годы преследовали ночные кошмары, депрессия и посттравматическое расстройство, о которых он подробно рассказал много лет спустя.