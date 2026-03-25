День в истории спорта: 25 марта 1982 года Уэйн Гретцки первым в истории НХЛ набрал 200 очков за сезон

В матче «Эдмонтона» против «Калгари Флеймз» он сделал голевой пас и довел свой счет до круглой отметки, а сама игра завершилась победой «Ойлерз» со счетом 7:2. До этого ни один хоккеист не приближался к подобному показателю, а 200 очков казались недосягаемой планкой.
К тому моменту Гретцки уже превзошел собственный рекорд результативности, установленный годом ранее, но не остановился и продолжил наращивать статистику. По итогам сезона 1981/82 он завершил регулярку с 92 голами и 120 результативными передачами — в сумме 212 очков, что стало новым абсолютным рекордом лиги. Особенно впечатляло его умение одновременно оставаться лучшим снайпером и плеймейкером, формируя вокруг себя доминирующее нападение «Эдмонтона».
Достижение 25 марта стало важной вехой в эпохе, когда НХЛ постепенно превращалась в лигу сверхзвезд и атакующего хоккея. Рекорд Гретцки укрепил его статус главной звезды поколения и открыл череду сезонов, в которых он неоднократно переписывал историю. Спустя десятилетия рубеж в 200 очков по-прежнему остается уникальным — его покорил только сам Гретцки, превратив эту отметку в символ собственного превосходства на льду.