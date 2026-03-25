День в истории спорта: 25 марта 1982 года Уэйн Гретцки первым в истории НХЛ набрал 200 очков за сезон

К тому моменту Гретцки уже превзошел собственный рекорд результативности, установленный годом ранее, но не остановился и продолжил наращивать статистику. По итогам сезона 1981/82 он завершил регулярку с 92 голами и 120 результативными передачами — в сумме 212 очков, что стало новым абсолютным рекордом лиги. Особенно впечатляло его умение одновременно оставаться лучшим снайпером и плеймейкером, формируя вокруг себя доминирующее нападение «Эдмонтона».