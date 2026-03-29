Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Сиэтл
0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Анахайм
2
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
04:00
Лос-Анджелес
:
Юта
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Виннипег
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Монреаль
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Торонто
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Локомотив
4
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Авангард
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Металлург Мг
3
День в истории спорта: 29 марта 1989 года первым советским хоккеистам разрешили выступать в НХЛ

29 марта 1989 года стало переломной датой для советского хоккея: власти страны впервые разрешили игроку из СССР заключить контракт с клубом НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

Этим хоккеистом стал нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пряхин, подписавший соглашение с «Калгари Флэймз». Для лиги, где уже давно мечтали увидеть звезд из Советского Союза, это решение стало сенсацией, а для советского спорта — символом начала новой, более открытой эпохи.

В Северной Америке новость воспринимали и как прорыв, и как неожиданность. Многие ожидали, что первым «легальным» представителем СССР в НХЛ станет один из мировых суперзвезд — вроде Вячеслава Фетисова или Игоря Ларионова, давно находившихся в поле зрения клубов. Но именно Пряхин получил одобрение Госкомспорта, во многом как компромиссная фигура: полезный форвард сборной, но не ключевая звезда, чье отсутствие не подорвало бы мощь советской команды.

Контракт предусматривал значительную по тем временам зарплату хоккеиста и крупные отчисления советской стороне, что подчеркивало коммерческую составляющую сделки. Руководители советского хоккея объясняли свой шаг тем, что игрок должен «набраться опыта за океаном» и позже передать его отечественному хоккею. Уже в конце марта и начале апреля Пряхин вышел на лед за «Калгари» и был встречен аплодисментами как первый советский игрок в НХЛ.

Этот трансфер открыл шлюзы для дальнейшей «экспансии» советских, а затем российских хоккеистов в сильнейшую мировую лигу. Вслед за Пряхиным за океан отправились ведущие игроки ЦСКА и других клубов, а объединенный поток мастеров из СССР заметно изменил лицо НХЛ в 1990‑е годы. Дата 29 марта 1989 года осталась в истории как формальный старт эпохи, когда советским хоккеистам, наконец, разрешили легально играть в лучшей лиге мира.