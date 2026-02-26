Овечкин не набрал очков в первом матче после Олимпиады

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Расмус Сандин (34-я минута), Тревор ван Римсдайк (55) и белорусский форвард Алексей Протас (60). У «Филадельфии» автором единственного гола стал Ноа Кейтс (41).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог набрать очки в первом матче после олимпийской паузы. Он провел на льду 13 минут 22 секунды, из них 99 секунд в большинстве, нанес три броска в створ, провел один силовой прием и завершил матч с показателем полезности «0».
40-летний Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. В этом сезоне хоккеист сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 (22+26) очков. На данный момент на его счету 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) россиянин отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 22 игры.
«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 67 очками. В следующем матче подопечные Спенсера Карбери дома примут «Вегас».
Спенсер Карбери
Рик Токкет
Логан Томпсон
Даниэл Владарж
(00:00-57:19)
Даниэл Владарж
(c 59:34)
09:43
Александр Овечкин
33:52
Расмус Сандин
(Хендрикс Лапьер, Джейкоб Чикран)
40:29
Ноа Кэйтс
(Трэвис Санхейм, Бобби Бринк)
43:46
Кэмерон Йорк
54:08
Тревор ван Римсдайк
(Деклэйн Чисхольм, Алексей Протас)
59:11
Ник Дауд
59:34
Алексей Протас
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит