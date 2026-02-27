Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ-2025/26

«Эдмонтон» на выезде разгромил «Лос-Анджелес» с Артемием Панариным со счетом 8:1. На счету 29-летнего канадского форварда 35 заброшенных шайб и 65 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Коннор Макдэвид стал первым игроком текущего сезона НХЛ с 100 очками. Как сообщает пресс-служба НХЛ, он набрал 100 и более очков в своем девятом сезоне и вышел на чистое третье место по данному показателю. Чаще Макдэвида 100 и более очков набирали Уэйн Гретцки (15) и Марио Лемье (10).
Также по информации пресс-службы НХЛ, канадский форвард в шестой раз первым в сезоне добрался до отметки в 100 очков. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье, Филом Эспозито и уступает лишь Уэйну Гретцки, который первым в сезоне набирал 100 очков девять раз.
Второе место по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ делят форвард’Колорадо’Нэтан Маккиннон 95 (40+55) очков в 56 играх и нападающий «Тампы» Никита Кучеров 95 (31+64) очков в 53 встречах.
Джим Хиллер
Крис Ноблок
Дарси Кемпер
(00:00-26:49)
Коннор Ингрэм
Антон Форсберг
(c 26:49)
07:25
Тай Эмберсон
(Джек Рословик, Мэтт Савой)
08:19
Василий Подколзин
(Дарнелл Нерс, Эндрю Манджапане)
12:15
Уоррен Фогеле
(Джоэль Эдмундсон)
15:28
Дарнелл Нерс
22:59
Эндрю Манджапане
(Маттиас Экхольм, Зак Хаймэн)
24:58
Коннор Макдэвид
(Зак Хаймэн)
28:26
Дрю Даути
28:44
Зак Хаймэн
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
30:20
Алекс Лафферье
40:09
Джефф Малотт
40:31
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
45:24
Джейк Уолман
(Мэтт Савой, Леон Драйзайтль)
47:36
Джейк Уолман
(Леон Драйзайтль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит