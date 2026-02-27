Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ-2025/26

Также по информации пресс-службы НХЛ, канадский форвард в шестой раз первым в сезоне добрался до отметки в 100 очков. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье, Филом Эспозито и уступает лишь Уэйну Гретцки, который первым в сезоне набирал 100 очков девять раз.