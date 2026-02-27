Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.85
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.16
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Калгари
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Торонто
1
П1
X
П2

Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ-2025/26

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (8:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Эдмонтон» на выезде разгромил «Лос-Анджелес» с Артемием Панариным со счетом 8:1. На счету 29-летнего канадского форварда 35 заброшенных шайб и 65 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Коннор Макдэвид стал первым игроком текущего сезона НХЛ с 100 очками. Как сообщает пресс-служба НХЛ, он набрал 100 и более очков в своем девятом сезоне и вышел на чистое третье место по данному показателю. Чаще Макдэвида 100 и более очков набирали Уэйн Гретцки (15) и Марио Лемье (10).

Также по информации пресс-службы НХЛ, канадский форвард в шестой раз первым в сезоне добрался до отметки в 100 очков. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье, Филом Эспозито и уступает лишь Уэйну Гретцки, который первым в сезоне набирал 100 очков девять раз.

Второе место по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ делят форвард’Колорадо’Нэтан Маккиннон 95 (40+55) очков в 56 играх и нападающий «Тампы» Никита Кучеров 95 (31+64) очков в 53 встречах.

Лос-Анджелес
1:8
1:2, 0:3, 0:3
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
27.02.2026, 06:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 17037 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Крис Ноблок
Вратари
Дарси Кемпер
(00:00-26:49)
Коннор Ингрэм
Антон Форсберг
(c 26:49)
1-й период
07:25
Тай Эмберсон
(Джек Рословик, Мэтт Савой)
08:19
Василий Подколзин
(Дарнелл Нерс, Эндрю Манджапане)
12:15
Уоррен Фогеле
(Джоэль Эдмундсон)
15:28
Дарнелл Нерс
2-й период
22:59
Эндрю Манджапане
(Маттиас Экхольм, Зак Хаймэн)
24:58
Коннор Макдэвид
(Зак Хаймэн)
28:26
Дрю Даути
28:44
Зак Хаймэн
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
30:20
Алекс Лафферье
3-й период
40:09
Джефф Малотт
40:31
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
45:24
Джейк Уолман
(Мэтт Савой, Леон Драйзайтль)
47:36
Джейк Уолман
(Леон Драйзайтль)
Статистика
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Штрафное время
6
2
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
