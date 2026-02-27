Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Николай Элерс (2'), Логан Стэнковен (3'), Тейлор Холл (7'), Сет Джарвис (28') и Себастьян Ахо (48'). У гостей отличились Брэндон Хагель (17'), Никита Кучеров (18'), Доминик Джеймс (22') и Брейден Пойнт (35').
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в двух последних шайбах своей команды и записал на свой счет две результативные передачи. Всего на счету 25-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 51 (21+30) набранное очко.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 31-ю шайбу в этом сезоне, продлив свою серию матчей с набранными очками до 12. Всего на счету 32-летнего россиянина после 53 сыгранных матчей 95 (31+64) набранных очков.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456245058.
Кучеров делит второе место в списке лучших бомбардиров сезона с капитаном «Колорадо» Натаном Маккинноном. Лидером бомбардирской гонки остается капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (100).
«Каролина» выиграла четвертый матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Тампы» по дополнительным показателям. В воскресенье, 1 марта, «ураганы» дома сыграют против «Детройта».
«Тампа» прервала серию из шести поражений и продолжает лидировать на Востоке. В тот же день «молнии» дома сыграют против «Баффало».
Род Бриндамор
Джон Купер
Брэндон Бусси
Йонас Йоханссон
(00:00-57:03)
01:43
Николай Элерс
(Джордан Мартинук, К`Андре Миллер)
02:56
Логан Стэнковен
(Джален Чатфилд, Тэйлор Холл)
06:41
Тэйлор Холл
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
16:30
Брэндон Хагель
(Джейк Гюнцель, Скотт Сабурин)
17:05
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Янис Мозер)
21:58
Доминик Джеймс
(Райан Макдона, Джейк Гюнцель)
27:21
Сет Джарвис
(Андрей Свечников)
33:56
Себастьян Ахо
34:02
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Даррен Раддиш)
35:33
Никита Кучеров
42:34
Джексон Блэйк
46:43
Гейдж Гонсалвес
47:17
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников, Сет Джарвис)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит