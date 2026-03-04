Гол Сергачева помог «Юте» обыграть «Вашингтон». Овечкин не забил

У гостей заброшенными шайбами отметились Дилан Гюнтер (12'), Михаил Сергачев (14') и Джон-Джейсон Петерка (39'). У хозяев забивали Пьер-Люк Дюбуа (20') и Райан Леонард (47').
Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил 10-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 27-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 42 (10+32) набранных очка. Он является самым результативным защитником «Юты» в этом сезоне.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. 40-летний россиянин провел на льду 18 минут 25 секунд, нанес четыре броска в створ, провел три силовых приема и совершил один перехват, закончив матч с нейтральной полезностью — «0». В середине первого периода Овечкин заработал двухминутное удаление за задержку клюшкой, которое реализовал Сергачев.
После завершения матча на площадке возникла массовая потасовка с участием хоккеистов обеих команд. Овечкин оттащил Сергачева от эпицентра стычки и увел в сторону, после чего российские хоккеисты обменялись объятиями.
Всего на счету Овечкина после 63 сыгранных матчей 50 (24+26) набранных очков. На данный момент на его счету 998 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 18 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 19 матчей.
«Юта» выиграла четыре из шести последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 6 марта, команда из Солт-Лейк-Сити на выезде сыграет против «Филадельфии».
«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд и занимает 10-е место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В субботу, 7 марта, «столичные» на выезде сыграют против «Бостона».
Спенсер Карбери
Андре Туриньи
Логан Томпсон
(00:00-57:45)
Карел Веймелка
(00:00-12:19)
Карел Веймелка
(c 12:29)
11:12
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
12:29
Александр Овечкин
13:23
Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
17:28
Александр Керфут
19:27
Пьер-Люк Дюбуа
(Расмус Сандин)
36:44
Джейкоб Чикран
38:24
Йон Петерка
(Логан Кули, Шон Дурзи)
46:02
Джек Макбэйн
46:31
Райан Леонард
(Дилан Строум, Джейкоб Чикран)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит