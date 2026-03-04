Ричмонд
Гол Сергачева помог «Юте» обыграть «Вашингтон». Овечкин не забил

«Юта» на выезде обыграла «Вашингтон» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Дилан Гюнтер (12'), Михаил Сергачев (14') и Джон-Джейсон Петерка (39'). У хозяев забивали Пьер-Люк Дюбуа (20') и Райан Леонард (47').

Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил 10-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 27-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 42 (10+32) набранных очка. Он является самым результативным защитником «Юты» в этом сезоне.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. 40-летний россиянин провел на льду 18 минут 25 секунд, нанес четыре броска в створ, провел три силовых приема и совершил один перехват, закончив матч с нейтральной полезностью — «0». В середине первого периода Овечкин заработал двухминутное удаление за задержку клюшкой, которое реализовал Сергачев.

После завершения матча на площадке возникла массовая потасовка с участием хоккеистов обеих команд. Овечкин оттащил Сергачева от эпицентра стычки и увел в сторону, после чего российские хоккеисты обменялись объятиями.

Всего на счету Овечкина после 63 сыгранных матчей 50 (24+26) набранных очков. На данный момент на его счету 998 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 18 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 19 матчей.

«Юта» выиграла четыре из шести последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 6 марта, команда из Солт-Лейк-Сити на выезде сыграет против «Филадельфии».

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд и занимает 10-е место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В субботу, 7 марта, «столичные» на выезде сыграют против «Бостона».

Вашингтон
2:3
1:2, 0:1, 1:0
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
4.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17387 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Андре Туриньи
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-57:45)
Карел Веймелка
(00:00-12:19)
Карел Веймелка
(c 12:29)
1-й период
11:12
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
12:29
Александр Овечкин
13:23
Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
17:28
Александр Керфут
19:27
Пьер-Люк Дюбуа
(Расмус Сандин)
2-й период
36:44
Джейкоб Чикран
38:24
Йон Петерка
(Логан Кули, Шон Дурзи)
3-й период
46:02
Джек Макбэйн
46:31
Райан Леонард
(Дилан Строум, Джейкоб Чикран)
Статистика
Вашингтон
Юта
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
