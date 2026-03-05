Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил 22-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Также 25-летний россиянин поучаствовал в последней шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету Свечникова после 61 сыгранного матча 53 (22+31) набранных очка. Он является вторым лучшим бомбардиром «Каролины» в этом сезоне.