Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер»

«Каролина» на выезде обыграла «Ванкувер» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей хет-трик оформил Николай Элерс (25', 33', 60'), еще по одной шайбе забросили Андрей Свечников (2'), Шон Уокер (23') и Себастьян Ахо (32'). У хозяев отличились Марко Росси (17'), Филип Гронек (18'), Брок Босер (40') и Нильс Хегландер (47').

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил 22-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Также 25-летний россиянин поучаствовал в последней шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету Свечникова после 61 сыгранного матча 53 (22+31) набранных очка. Он является вторым лучшим бомбардиром «Каролины» в этом сезоне.

«Каролина» выиграла 11 из 14 последних матчей и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Тампы» на четыре очка. В субботу, 7 марта, «ураганы» на выезде сыграют против «Эдмонтона».

«Ванкувер» проиграл 23 из 26 последних матчей и идет на последнем, 16-м месте на Западе. В тот же день «касатки» на выезде сыграют против «Чикаго».

Ванкувер
4:6
2:1, 1:4, 1:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
5.03.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena
Главные тренеры
Адам Фут
Род Бриндамор
Вратари
Кевин Ланкинен
(00:00-32:50)
Брэндон Бусси
Никита Толопило
(c 32:50)
1-й период
00:27
Давид Кампф
01:17
Андрей Свечников
(Шейн Гостисбеер, Сет Джарвис)
16:03
Александр Никишин
16:31
Марко Росси
(Элиас Петтерссон, Джейк Дебраск)
17:15
Филип Гронек
(Линус Карлссон, Дрю О`Коннор)
2-й период
22:30
Шон Уокер
(Джексон Блэйк, Тэйлор Холл)
24:19
Николай Элерс
(Джордан Стаал, Джален Чатфилд)
25:14
Себастьян Ахо
29:03
Элиас Петтерссон
31:53
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, К`Андре Миллер)
32:50
Николай Элерс
(Шон Уокер)
38:51
Элиас Петтерссон
38:51
Джексон Блэйк
38:51
Шон Уокер
38:55
Джален Чатфилд
39:17
Брок Босер
(Филип Гронек, Марко Росси)
3-й период
46:45
Нильс Хегландер
(Филип Гронек, Элиас Петтерссон)
57:47
Теодорс Блюгерс
59:46
Николай Элерс
(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
Статистика
Ванкувер
Каролина
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит