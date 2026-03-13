Гол Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Филадельфии»

У гостей заброшенными шайбами отметились Эмиль Андре (19') и Оуэн Типпетт (48'). У хозяев отличились Мэтт Болди (29') и Кирилл Капризов (38'). Победу «Филадельфии» в серии послематчевых буллитов принес точный бросок Трэвиса Конекны.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 38-ю шайбу в этом сезоне, а также не реализовал бросок в серии буллитов. Всего на счету 28-летнего россиянина после 66 сыгранных матчей 79 (38+41) набранных очков. Он идет шестым в бомбардирской гонке и занимает второе место в списке лучших снайперов, уступая по голам только нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону (44).
Текущая голевая серия Капризова составляет три матча. Кроме того, он забивает в шестом домашнем матче подряд и повторил свой же рекорд сезона-2021/22, который он делит с Марианом Габориком и Тоддом Уайтом.
«Филадельфия» выиграла шесть из восьми последних матчей и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков. В воскресенье, 15 марта, «летчики» дома сыграют против «Коламбуса».
«Миннесота» идет на третье месте на Западе, отставая от лидирующего «Колорадо» на девять очков. В субботу, 14 марта, «дикари» дома сыграют против «Рейнджерс».
Джон Хайнс
Рик Токкет
Йеспер Валльстедт
(00:00-46:00)
Даниэл Владарж
(00:00-10:25)
Йеспер Валльстедт
(46:08-65:00)
Даниэл Владарж
(10:52-65:00)
08:00
Матвей Мичков
10:52
Маркус Юханссон
18:35
Эмиль Андре
(Тревор Зеграс)
28:14
Ник Силер
28:39
Мэтт Болди
(Матс Зуккарелло, Куинн Хьюз)
37:50
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Куинн Хьюз)
41:54
Робби Фаббри
46:08
Трэвис Конекны
47:58
Оуэн Типпетт
(Карл Грундстрем, Трэвис Санхейм)
59:08
Командный штраф
61:35
Куинн Хьюз
победный бросок: Трэвис Конекны
(Филадельфия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит