Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
1
:
Барыс
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.63
X
4.30
П2
1.93
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.75
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.13
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.22
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.28
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.31
П2
4.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
4
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
7
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2

Гол Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Филадельфии»

«Филадельфия» на выезде обыграла «Миннесоту» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Эмиль Андре (19') и Оуэн Типпетт (48'). У хозяев отличились Мэтт Болди (29') и Кирилл Капризов (38'). Победу «Филадельфии» в серии послематчевых буллитов принес точный бросок Трэвиса Конекны.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 38-ю шайбу в этом сезоне, а также не реализовал бросок в серии буллитов. Всего на счету 28-летнего россиянина после 66 сыгранных матчей 79 (38+41) набранных очков. Он идет шестым в бомбардирской гонке и занимает второе место в списке лучших снайперов, уступая по голам только нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону (44).

Текущая голевая серия Капризова составляет три матча. Кроме того, он забивает в шестом домашнем матче подряд и повторил свой же рекорд сезона-2021/22, который он делит с Марианом Габориком и Тоддом Уайтом.

«Филадельфия» выиграла шесть из восьми последних матчей и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков. В воскресенье, 15 марта, «летчики» дома сыграют против «Коламбуса».

«Миннесота» идет на третье месте на Западе, отставая от лидирующего «Колорадо» на девять очков. В субботу, 14 марта, «дикари» дома сыграют против «Рейнджерс».

Миннесота
2:3
0:1, 2:0, 0:1, 0:0
Б
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
13.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 18515 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Рик Токкет
Вратари
Йеспер Валльстедт
(00:00-46:00)
Даниэл Владарж
(00:00-10:25)
Йеспер Валльстедт
(46:08-65:00)
Даниэл Владарж
(10:52-65:00)
1-й период
08:00
Матвей Мичков
10:52
Маркус Юханссон
18:35
Эмиль Андре
(Тревор Зеграс)
2-й период
28:14
Ник Силер
28:39
Мэтт Болди
(Матс Зуккарелло, Куинн Хьюз)
37:50
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Куинн Хьюз)
3-й период
41:54
Робби Фаббри
46:08
Трэвис Конекны
47:58
Оуэн Типпетт
(Карл Грундстрем, Трэвис Санхейм)
59:08
Командный штраф
Овертайм
61:35
Куинн Хьюз
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Трэвис Конекны
(Филадельфия)
Статистика
Миннесота
Филадельфия
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
