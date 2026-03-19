Капризов заявил, что не всегда показывает лучшую игру в сезоне НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признался, что не всегда демонстрирует свой лучший уровень в текущем сезоне.
18 марта «Миннесота» на выезде в овертайме обыграла «Чикаго Блэкхокс» со счётом 4:3. Капризов отметился голевой передачей уже в первом периоде.
«В этом сезоне бывает много матчей, когда я не показываю свой лучший хоккей. Всё кроется в деталях. Бывают потери, не удаётся забросить шайбу или играю не так, как хочу. Я просто стараюсь оставаться сосредоточенным и продолжать работать, особенно сейчас, ближе к концу сезона и перед плей-офф. Постараюсь найти свою лучшую игру прямо сейчас, ведь впереди ещё несколько матчей», — цитирует Капризова официальный сайт НХЛ.
Капризову 28 лет. В текущем сезоне он набрал 80 очков (38 голов и 42 передачи) в 69 матчах, занимая третье место среди лучших снайперов регулярного чемпионата. В сентябре форвард подписал с «Уайлд» рекордный для лиги контракт на восемь лет общей стоимостью 136 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу с сезона 2026/27.