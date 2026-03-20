Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.70
П2
5.85
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.71
П2
7.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.86
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.85
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.06
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2

Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер»

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Ванкувер» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель (18'), Даррен Рэддиш (21'), Янни Гурд (25'), Никита Кучеров (26'), Энтони Сирелли (48') и Брэндон Хэйгел (51'). У хозяев отличились Лиам Эгрен (33') и Линус Карлссон (48').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин забросил 38-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал во второй и шестой шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи.

Всего на счету Кучерова после 63 сыгранных матчей 114 (38+76) набранных очков. В списке лучших бомбардиров сезона он вплотную приблизился к лидеру Коннору Макдэвида (115) из «Эдмонтона». При этом россиянин имеет в запасе еще три игры.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков по своим воротам из 21 и одержал 32-ю победу в этом сезоне.

«Тампа» выиграла три из четырех последних матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на четыре очка. В воскресенье, 22 марта, «молнии» на выезде сыграют против «Эдмонтона».

«Ванкувер» занимает последнее, 16-е место на Западе. В тот же день «касатки» дома сыграют против «Сент-Луиса».

Ванкувер
2:6
0:1, 1:3, 1:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
20.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18345 зрителей
Главные тренеры
Адам Фут
Джон Купер
Вратари
Кевин Ланкинен
Андрей Василевский
1-й период
14:37
Янис Мозер
17:37
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона, Шарль-Эдуард Д'Астус)
2-й период
20:49
Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Энтони Чирелли)
24:16
Янни Гурд
(Понтус Хольмберг, Даррен Рэддиш)
25:31
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли, Эрик Чернак)
32:06
Лиам Эгрен
(Марко Росси, Брок Босер)
38:49
Джейк Гюнцель
3-й период
47:04
Линус Карлссон
(Марко Росси)
47:36
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Эрик Чернак)
50:35
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
56:28
Теодорс Блюгерс
Статистика
Ванкувер
Тампа-Бэй
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
