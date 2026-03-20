Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер»

У гостей заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель (18'), Даррен Рэддиш (21'), Янни Гурд (25'), Никита Кучеров (26'), Энтони Сирелли (48') и Брэндон Хэйгел (51'). У хозяев отличились Лиам Эгрен (33') и Линус Карлссон (48').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин забросил 38-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал во второй и шестой шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи.
Всего на счету Кучерова после 63 сыгранных матчей 114 (38+76) набранных очков. В списке лучших бомбардиров сезона он вплотную приблизился к лидеру Коннору Макдэвида (115) из «Эдмонтона». При этом россиянин имеет в запасе еще три игры.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков по своим воротам из 21 и одержал 32-ю победу в этом сезоне.
«Тампа» выиграла три из четырех последних матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на четыре очка. В воскресенье, 22 марта, «молнии» на выезде сыграют против «Эдмонтона».
«Ванкувер» занимает последнее, 16-е место на Западе. В тот же день «касатки» дома сыграют против «Сент-Луиса».
Адам Фут
Джон Купер
Кевин Ланкинен
Андрей Василевский
14:37
Янис Мозер
17:37
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона, Шарль-Эдуард Д'Астус)
20:49
Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Энтони Чирелли)
24:16
Янни Гурд
(Понтус Хольмберг, Даррен Рэддиш)
25:31
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли, Эрик Чернак)
32:06
Лиам Эгрен
(Марко Росси, Брок Босер)
38:49
Джейк Гюнцель
47:04
Линус Карлссон
(Марко Росси)
47:36
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Эрик Чернак)
50:35
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
56:28
Теодорс Блюгерс
