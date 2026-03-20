Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

В снайперской гонке Кучеров с 38 голами делит третью строчку с Кириллом Капризовым и Мэттом Болди (оба — «Миннесота Уайлд»). Также прошедший матч стал для Кучерова 124-м в карьере, где он набрал не менее трех очков. По этому показателю он занимает четвертое место среди действующих игроков, уступая только Александру Овечкину из «Вашингтон Кэпиталз» (141), Коннору Макдэвиду (149) и Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (189).