Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), согласно информации на официальном сайте турнира.
В ночь на пятницу Кучеров отличился голом и двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (6:2).
Первой звездой дня стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Алекс Дебринкэт, который забросил одну шайбу и сделал два результативных паса в победном матче своей команды против «Монреаль Канадиенс» (3:1).
Третьей звездой признан финский вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юстус Аннунен, который отразил 25 бросков в поединке против «Сиэтл Кракен» (3:1).
В снайперской гонке Кучеров с 38 голами делит третью строчку с Кириллом Капризовым и Мэттом Болди (оба — «Миннесота Уайлд»). Также прошедший матч стал для Кучерова 124-м в карьере, где он набрал не менее трех очков. По этому показателю он занимает четвертое место среди действующих игроков, уступая только Александру Овечкину из «Вашингтон Кэпиталз» (141), Коннору Макдэвиду (149) и Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (189).
Адам Фут
Джон Купер
Кевин Ланкинен
Андрей Василевский
14:37
Янис Мозер
17:37
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона, Шарль-Эдуард Д'Астус)
20:49
Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Энтони Чирелли)
24:16
Янни Гурд
(Понтус Хольмберг, Даррен Рэддиш)
25:31
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли, Эрик Чернак)
32:06
Лиам Эгрен
(Марко Росси, Брок Босер)
38:49
Джейк Гюнцель
47:04
Линус Карлссон
(Марко Росси)
47:36
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Эрик Чернак)
50:35
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
56:28
Теодорс Блюгерс
