Гол Барбашева и пас Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Даллас»

У гостей заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб (5'), Иван Барбашев (30') и Райлли Смит (57'). У хозяев отличились Уайатт Джонстон (11') и Джастин Грицковян (17').
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 20-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 30-летнего россиянина после 71 сыгранного матча 49 (20+29) набранных очков.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 71 сыгранного матча 58 (34+24) набранных очков. Он является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.
«Вегас» прервал серию из трех поражений и идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 25 марта, «рыцари» на выезде сыграют против «Виннипега».
«Даллас» занимает второе место на Западе, отставая от лидирующего «Колорадо» на пять баллов. В тот же день «звезды» дома сыграют против «Нью-Джерси».
Глен Гулутзан
Брюс Кэссиди
Кейси Десмит
(00:00-57:57)
Адин Хилл
04:01
Брэйден Макнэбб
(Киган Колесар, Ши Теодор)
09:48
Жереми Лозон
10:55
Уайатт Джонстон
(Миро Хейсканен, Мэтт Дюшен)
16:48
Джастин Хрыковиан
(Колин Блэкуэлл, Сэм Стил)
22:19
Миро Хейсканен
27:40
Нильс Лундквист
29:10
Иван Барбашев
(Колтон Сиссонс, Бретт Хауден)
31:41
Джек Айкел
31:41
Джек Айкел
35:52
Командный штраф
39:46
Джейми Бенн
56:22
Райлли Смит
(Митчелл Марнер, Павел Дорофеев)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит