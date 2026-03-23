Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
6
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
4
:
Тампа-Бэй
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Коламбус
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Каролина
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
2
:
Нэшвилл
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
2
:
Колорадо
3
Гол Барбашева и пас Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Даллас»

«Вегас» на выезде обыграл «Даллас» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: NHL.com

У гостей заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб (5'), Иван Барбашев (30') и Райлли Смит (57'). У хозяев отличились Уайатт Джонстон (11') и Джастин Грицковян (17').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 20-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 30-летнего россиянина после 71 сыгранного матча 49 (20+29) набранных очков.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 71 сыгранного матча 58 (34+24) набранных очков. Он является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.

«Вегас» прервал серию из трех поражений и идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 25 марта, «рыцари» на выезде сыграют против «Виннипега».

«Даллас» занимает второе место на Западе, отставая от лидирующего «Колорадо» на пять баллов. В тот же день «звезды» дома сыграют против «Нью-Джерси».

Даллас
2:3
2:1, 0:1, 0:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
23.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Брюс Кэссиди
Вратари
Кейси Десмит
(00:00-57:57)
Адин Хилл
1-й период
04:01
Брэйден Макнэбб
(Киган Колесар, Ши Теодор)
09:48
Жереми Лозон
10:55
Уайатт Джонстон
(Миро Хейсканен, Мэтт Дюшен)
16:48
Джастин Хрыковиан
(Колин Блэкуэлл, Сэм Стил)
2-й период
22:19
Миро Хейсканен
27:40
Нильс Лундквист
29:10
Иван Барбашев
(Колтон Сиссонс, Бретт Хауден)
31:41
Джек Айкел
31:41
Джек Айкел
35:52
Командный штраф
39:46
Джейми Бенн
3-й период
56:22
Райлли Смит
(Митчелл Марнер, Павел Дорофеев)
Статистика
Даллас
Вегас
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит