Россиянин повторил клубный рекорд по числу сухих матчей в НХЛ

30-летний россиянин отразил все 26 бросков по своим воротам в домашней игре «Коламбуса» (1:0) и оформил седьмой шатаут в этом сезоне.
Сорокин повторил рекорд «Айлендерс», установленный канадцем Гленном Решем в сезоне-1975/76. Позднее этот рекорд был повторен Семеном Варламовым в сезоне-2020/21, и самим Сорокиным в сезоне-2021/22.
В этом сезоне Сорокин провел 45 матчей, в которых одержал 26 побед, отражая 91,3% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,53 шайбы за игру. 30-летний россиянин лидирует по числу шатаутов среди всех вратарей в НХЛ.
В этом сезоне «Айлендерс» осталось провести в регулярном чемпионате еще 11 матчей. Таким образом, у Сорокина еще будут шансы побить клубный рекорд и повторить рекорд НХЛ среди российских вратарей, который принадлежит Евгению Набокову (2003/04) и Сергею Бобровскому (2018/19), которые оформили за сезон по девять сухих матчей.
«Айлендерс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 25 марта, «островитяне» дома сыграют против «Чикаго».
