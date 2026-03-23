Россиянин повторил клубный рекорд по числу сухих матчей в НХЛ

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин повторил клубный рекорд по количеству сухих матчей за один регулярный чемпионат НХЛ.

30-летний россиянин отразил все 26 бросков по своим воротам в домашней игре «Коламбуса» (1:0) и оформил седьмой шатаут в этом сезоне.

Сорокин повторил рекорд «Айлендерс», установленный канадцем Гленном Решем в сезоне-1975/76. Позднее этот рекорд был повторен Семеном Варламовым в сезоне-2020/21, и самим Сорокиным в сезоне-2021/22.

В этом сезоне Сорокин провел 45 матчей, в которых одержал 26 побед, отражая 91,3% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,53 шайбы за игру. 30-летний россиянин лидирует по числу шатаутов среди всех вратарей в НХЛ.

В этом сезоне «Айлендерс» осталось провести в регулярном чемпионате еще 11 матчей. Таким образом, у Сорокина еще будут шансы побить клубный рекорд и повторить рекорд НХЛ среди российских вратарей, который принадлежит Евгению Набокову (2003/04) и Сергею Бобровскому (2018/19), которые оформили за сезон по девять сухих матчей.

«Айлендерс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 25 марта, «островитяне» дома сыграют против «Чикаго».

Айлендерс
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
23.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Рик Боунесс
Вратари
Илья Сорокин
Джет Гривз
(00:00-57:55)
1-й период
01:25
Бо Хорват
(Андерс Ли, Адам Боквист)
13:50
Дентон Матейчук
2-й период
36:44
Коул Силлинджер
3-й период
40:37
Кирилл Марченко
Статистика
Айлендерс
Коламбус
Штрафное время
0
6
Игра в большинстве
3
0
