Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

День в истории спорта: 1 апреля 1992 года игроки НХЛ объявили первую в истории лиги забастовку

1 апреля 1992 года хоккеисты НХЛ впервые в истории лиги объявили общую забастовку, остановив регулярный чемпионат за десять дней до его окончания.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Профсоюз игроков НХЛPA во главе с Бобом Гуденау добивался улучшения условий коллективного договора: увеличения премиальных за плей‑офф, изменений в системе свободного агентства, арбитража и контроля над использованием образов игроков в лицензировании. Забастовка стала ответом на затянувшиеся переговоры с президентом лиги Джоном Зиглером и показала, что новый руководитель профсоюза настроен гораздо жестче своего предшественника.

Игроки сознательно выбрали момент перед плей‑офф, когда клубы зарабатывают максимальные деньги: по оценкам, владельцы получали около 500 тысяч долларов за каждый матч плей‑офф, в то время как премии хоккеистов начинались от 3 тысяч за вылет в первом раунде и доходили до 25 тысяч за победу в Кубке Стэнли. Голосование по забастовке показало почти полное единство: предложение владельцев было отклонено со счетом 560−4. Остановка сезона создала реальную угрозу срыва плей‑офф, что подтолкнуло лигу к уступкам.

Забастовка продлилась десять дней и завершилась 10 апреля 1992‑го подписанием двухлетнего соглашения, задним числом распространявшегося на весь сезон. Игроки добились существенного увеличения призового фонда плей‑офф почти в три раза, корректировок в системе свободного агентства и арбитража, а также большей доли в доходах от выпусков коллекционных карточек и лицензирования. Кроме того, календарь сезона был расширен с 80 до 84 матчей с условием проведения каждым клубом двух игр на нейтральных площадках вне городов НХЛ — как тест для возможного расширения лиги.

Последствия забастовки оказались долгосрочными. Владельцы не простили Зиглеру уступок: после 15 лет на посту президента он был отправлен в отставку, его сменил Гил Стайн, а вскоре впервые в истории НХЛ появился пост комиссара, который занял Гэри Бэттмен. Забастовка 1992 года стала прологом будущих трудовых конфликтов, включая масштабный локаут 1994/95 годов, но при этом навсегда изменила баланс сил в лиге, показав, что игроки способны коллективно отстаивать свои интересы перед владельцами клубов.