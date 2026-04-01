День в истории спорта: 1 апреля 1992 года игроки НХЛ объявили первую в истории лиги забастовку

Профсоюз игроков НХЛPA во главе с Бобом Гуденау добивался улучшения условий коллективного договора: увеличения премиальных за плей‑офф, изменений в системе свободного агентства, арбитража и контроля над использованием образов игроков в лицензировании. Забастовка стала ответом на затянувшиеся переговоры с президентом лиги Джоном Зиглером и показала, что новый руководитель профсоюза настроен гораздо жестче своего предшественника.
Игроки сознательно выбрали момент перед плей‑офф, когда клубы зарабатывают максимальные деньги: по оценкам, владельцы получали около 500 тысяч долларов за каждый матч плей‑офф, в то время как премии хоккеистов начинались от 3 тысяч за вылет в первом раунде и доходили до 25 тысяч за победу в Кубке Стэнли. Голосование по забастовке показало почти полное единство: предложение владельцев было отклонено со счетом 560−4. Остановка сезона создала реальную угрозу срыва плей‑офф, что подтолкнуло лигу к уступкам.
Забастовка продлилась десять дней и завершилась 10 апреля 1992‑го подписанием двухлетнего соглашения, задним числом распространявшегося на весь сезон. Игроки добились существенного увеличения призового фонда плей‑офф почти в три раза, корректировок в системе свободного агентства и арбитража, а также большей доли в доходах от выпусков коллекционных карточек и лицензирования. Кроме того, календарь сезона был расширен с 80 до 84 матчей с условием проведения каждым клубом двух игр на нейтральных площадках вне городов НХЛ — как тест для возможного расширения лиги.
Последствия забастовки оказались долгосрочными. Владельцы не простили Зиглеру уступок: после 15 лет на посту президента он был отправлен в отставку, его сменил Гил Стайн, а вскоре впервые в истории НХЛ появился пост комиссара, который занял Гэри Бэттмен. Забастовка 1992 года стала прологом будущих трудовых конфликтов, включая масштабный локаут 1994/95 годов, но при этом навсегда изменила баланс сил в лиге, показав, что игроки способны коллективно отстаивать свои интересы перед владельцами клубов.