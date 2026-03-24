Шестеркина признали третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Оттава»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. В этом сезоне 30-летний россиянин провел 44 матча, в которых одержал 22 победы (1 — всухую), отражая 91,2% бросков по своим воротам и пропуская 2,55 шайбы в среднем за игру.