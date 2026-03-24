Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.71
П2
5.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.20
П2
4.91
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.15
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
25.03
Айлендерс
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Оттава
2
П1
X
П2

Шестеркина признали третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Оттава»

«Оттава» на выезде обыграла «Рейнджерс» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Шейн Пинто (7') и Уоррен Фогель (27'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Конора Шири (48').

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. В этом сезоне 30-летний россиянин провел 44 матча, в которых одержал 22 победы (1 — всухую), отражая 91,2% бросков по своим воротам и пропуская 2,55 шайбы в среднем за игру.

Первой и второй звездами матча были признаны нападающие «Оттавы» Уоррен Фогель и Шейн Пинто.

«Оттава» выиграла восемь из десяти последних матчей и идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка. В среду, 25 марта, «сенаторы» на выезде сыграют против «Детройта».

«Рейнджерс» проиграли пятый матч подряд и идут на последнем, 16-м месте на Востоке. В четверг, 26 марта, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Торонто».

Рейнджерс
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
24.03.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17204 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Трэвис Грин
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-58:09)
Джеймс Раймер
1-й период
04:59
Тэйлор Рэддиш
06:30
Шейн Пинто
(Клод Жиру, Джордан Спенс)
15:29
Ник Казинс
18:03
Юусо Пярссинен
2-й период
26:46
Уоррен Фогеле
(Ларс Эллер)
27:02
Джей Ти Миллер
27:02
Джей Ти Миллер
33:41
Командный штраф
37:21
Коннор Маккей
39:16
Винс Трочек
3-й период
43:27
Артем Зуб
47:03
Конор Шири
(Тай Картье, Мэттью Робертсон)
55:54
Винс Трочек
55:54
Винс Трочек
55:54
Николас Матинпало
Статистика
Рейнджерс
Оттава
Штрафное время
16
8
Игра в большинстве
3
7
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит