Шестеркина признали третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Оттава»

У гостей заброшенными шайбами отметились Шейн Пинто (7') и Уоррен Фогель (27'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Конора Шири (48').
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. В этом сезоне 30-летний россиянин провел 44 матча, в которых одержал 22 победы (1 — всухую), отражая 91,2% бросков по своим воротам и пропуская 2,55 шайбы в среднем за игру.
Первой и второй звездами матча были признаны нападающие «Оттавы» Уоррен Фогель и Шейн Пинто.
«Оттава» выиграла восемь из десяти последних матчей и идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка. В среду, 25 марта, «сенаторы» на выезде сыграют против «Детройта».
«Рейнджерс» проиграли пятый матч подряд и идут на последнем, 16-м месте на Востоке. В четверг, 26 марта, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Торонто».
Майк Салливан
Трэвис Грин
Игорь Шестеркин
(00:00-58:09)
Джеймс Раймер
04:59
Тэйлор Рэддиш
06:30
Шейн Пинто
(Клод Жиру, Джордан Спенс)
15:29
Ник Казинс
18:03
Юусо Пярссинен
26:46
Уоррен Фогеле
(Ларс Эллер)
27:02
Джей Ти Миллер
27:02
Джей Ти Миллер
33:41
Командный штраф
37:21
Коннор Маккей
39:16
Винс Трочек
43:27
Артем Зуб
47:03
Конор Шири
(Тай Картье, Мэттью Робертсон)
55:54
Винс Трочек
55:54
Винс Трочек
55:54
Николас Матинпало
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит