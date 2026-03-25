Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
Кучеров первым в сезоне набрал 120 очков и установил рекорд НХЛ

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Миннесоту» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэйден Пойнт (26'), Джейк Генцел (33'), Даррен Рэддиш (36'), Эрик Чернак (58'), Брэндон Хэйгел (59') и Понтус Хольмберг (60'). У гостей отличились Матс Цукарелло (3'), Брок Фэйбер (19') и Владимир Тарасенко (30').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 32-летнего россиянина после 66 сыгранных матчей 120 (40+80) набранных очков.

Кучеров первым в сезоне набрал 120 очков в этом сезоне. Россиянин продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров, опережая ближайшего преследователя в лице нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (118) на два балла. При этом россиянин имеет на своем счету две игры в запасе.

Кроме того, Кучеров в четвертом сезоне подряд добрался до отметки 80 результативных передач за сезон, став первым игроком в XXI веке с подобным достижением. По общему количеству таких сезонов в НХЛ подряд он уступает только Уэйну Гретцки (13).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков по своим воротам и одержал 34-ю победу в этом сезоне, укрепив свое лидерство в лиге по этому показателю. Также 31-летний россиянин принял участие в четвертой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил 21-ю шайбу в этом сезоне. Также 34-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на его счету после 65 сыгранных матчей 42 (21+21) набранных очка.

«Тампа» выиграла четыре из пяти последних матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на три очка. В пятницу, 27 марта, «молнии» дома сыграют против «Сиэтла».

«Миннесота» проиграла пять из семи последних матчей и идет на третьем месте на Западе. В тот же день «дикари» на выезде сыграют против «Флориды».

Тампа-Бэй
6:3
0:2, 3:1, 3:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
25.03.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джон Хайнс
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-34:31)
Филип Густавссон
(00:00-26:33)
Андрей Василевский
(c 35:04)
Филип Густавссон
(26:49-27:02)
Филип Густавссон
(27:10-57:54)
Филип Густавссон
(58:42-59:04)
Филип Густавссон
(c 59:36)
1-й период
02:00
Энтони Чирелли
02:28
Матс Зуккарелло
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
02:50
Кори Перри
02:50
Кори Перри
02:50
Майк Маккэррон
02:50
Майк Маккэррон
05:08
Брок Фэйбер
18:35
Брэндон Хагель
18:49
Брок Фэйбер
(Бобби Бринк, Владимир Тарасенко)
18:55
Скотт Сабурин
18:55
Ник Фолиньо
2-й период
25:10
Юнас Бродин
25:45
Брэйден Пойнт
(Брэндон Хагель, Даррен Рэддиш)
26:49
Гейдж Гонсалвес
27:10
Эрик Чернак
29:51
Владимир Тарасенко
(Маркус Юханссон, Райан Хартман)
32:27
Джейк Гюнцель
(Даррен Рэддиш, Гейдж Гонсалвес)
35:04
Маркус Юханссон
35:19
Даррен Рэддиш
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
3-й период
57:07
Эрик Чернак
(Андрей Василевский, Шарль-Эдуард Д'Астус)
57:38
Райан Хартман
58:42
Брэндон Хагель
(Ник Пол)
59:36
Понтус Хольмберг
(Райан Макдона)
Статистика
Тампа-Бэй
Миннесота
Штрафное время
20
20
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
3
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше