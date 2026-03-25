Тренер Бобровского провел 2000-й матч в НХЛ

Пол Морис проводит свой 28-й сезон в НХЛ. Он начал тренерскую карьеру в лиге в 1995 году в возрасте 28 лет и успел поработать в «Хартфорде», «Каролине», «Торонто» и «Виннипеге». В 2022 году Морис возглавил «Флориду» и выиграл с клубом два Кубка Стэнли (2024, 2025).