Коннор Макдэвид преодолел отметку в 400 голов в НХЛ

Коннор Макдэвид забросил 400-ю и 401-ю шайбы в лиге. Также канадец достиг отметки в 1 200 набранных очков в НХЛ, теперь на его счету 401 гол и 799 результативных передач. Для этого ему понадобилось провести 784 матча.