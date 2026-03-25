Коннор Макдэвид преодолел отметку в 400 голов в НХЛ

В составе победителей дубль на счету канадского форварда Коннора Макдэвида (33-я и 60-я минуты), еще один дубль в активе Джека Рословика (15, 36), также заброшенной шайбой отметился Мэтт Савуа (32). У «Юты» отличились Александр Керфут (12) и Лоусон Круз (32).
Коннор Макдэвид забросил 400-ю и 401-ю шайбы в лиге. Также канадец достиг отметки в 1 200 набранных очков в НХЛ, теперь на его счету 401 гол и 799 результативных передач. Для этого ему понадобилось провести 784 матча.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, только два хоккеиста набрали за карьеру 1200 очков быстрее Макдэвида — Уэйн Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593).
«Эдмонтон» вышел на шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ с 79 очками. «Юта» осталась на пятой строчке на Западе — в ее активе 80 баллов.
В следующем матче «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Вегасом». «Юта» на своей арене примет «Вашингтон».
Андре Туриньи
Крис Ноблок
Карел Веймелка
(00:00-40:00)
Тристан Джарри
Витек Ванечек
(40:00-57:20)
Витек Ванечек
(c 59:52)
11:12
Александр Керфут
(Иэн Коул, Шон Дурзи)
14:27
Джек Рословик
(Райан Нюджент-Хопкинс, Джейк Уолман)
31:00
Зак Хаймэн
31:24
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Адам Хенрик)
31:59
Лоусон Крауз
(Майкл Карконе, Маккензи Уигар)
32:07
Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм, Эван Бушар)
35:04
Джек Рословик
(Эван Бушар, Зак Хаймэн)
41:12
Джейсон Дикинсон
59:52
Коннор Макдэвид
