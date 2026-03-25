17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Коннор Макдэвид преодолел отметку в 400 голов в НХЛ

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей дубль на счету канадского форварда Коннора Макдэвида (33-я и 60-я минуты), еще один дубль в активе Джека Рословика (15, 36), также заброшенной шайбой отметился Мэтт Савуа (32). У «Юты» отличились Александр Керфут (12) и Лоусон Круз (32).

Коннор Макдэвид забросил 400-ю и 401-ю шайбы в лиге. Также канадец достиг отметки в 1 200 набранных очков в НХЛ, теперь на его счету 401 гол и 799 результативных передач. Для этого ему понадобилось провести 784 матча.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, только два хоккеиста набрали за карьеру 1200 очков быстрее Макдэвида — Уэйн Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593).

«Эдмонтон» вышел на шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ с 79 очками. «Юта» осталась на пятой строчке на Западе — в ее активе 80 баллов.

В следующем матче «Эдмонтон» на выезде сыграет с «Вегасом». «Юта» на своей арене примет «Вашингтон».

Юта
2:5
1:1, 1:3, 0:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
25.03.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Крис Ноблок
Вратари
Карел Веймелка
(00:00-40:00)
Тристан Джарри
Витек Ванечек
(40:00-57:20)
Витек Ванечек
(c 59:52)
1-й период
11:12
Александр Керфут
(Иэн Коул, Шон Дурзи)
14:27
Джек Рословик
(Райан Нюджент-Хопкинс, Джейк Уолман)
2-й период
31:00
Зак Хаймэн
31:24
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Адам Хенрик)
31:59
Лоусон Крауз
(Майкл Карконе, Маккензи Уигар)
32:07
Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм, Эван Бушар)
35:04
Джек Рословик
(Эван Бушар, Зак Хаймэн)
3-й период
41:12
Джейсон Дикинсон
59:52
Коннор Макдэвид
Статистика
Юта
Эдмонтон
Штрафное время
0
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит