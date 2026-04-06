«Вашингтон» с Овечкиным потерпел крупнейшее поражение в сезоне

«Вашингтон» проиграл два из трех последних матчей и идет на 12-м месте на Востоке. Столичная команда отстает от зоны плей-офф на три очка и сохраняет минимальные шансы на попадание в восьмерку сильнейших. За две оставшиеся путевки в плей-офф на Востоке помимо «Вашингтона» борьбу ведут еще пять команд: «Оттава», «Филадельфия», «Айлендерс», «Детройт» и «Коламбус». При этом у большинства из этих команд есть еще одна игра в запасе.