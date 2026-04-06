«Вашингтон» с Овечкиным потерпел крупнейшее поражение в сезоне

У хозяев хет-трик оформил Уилл Кулли (26', 29', 60'), еще по одной шайбе забросили Конор Шири (1'), Джей Ти Миллер (24'), Адам Сикора (34'), Адам Фокс (39') и Винсент Трочек (43'). У гостей единственный результативный бросок на счету Коннора Макмайкла (14').
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей, продлив свою результативную серию до трех матчей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 78 сыгранных матчей 34 (14+20) набранных очка.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21 и одержал 25-ю победу в этом сезоне.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями и продлил свою серию без голов до трех матчей. 40-летний россиянин провел на льду 17 минут 26 секунд, нанес три броска в створ ворот, провел два силовых приема, допустил одну потерю и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-1».
Всего на счету Овечкина после 78 сыгранных матчей 61 (31+30) набранное очко. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в этом сезоне.
На данный момент на счету Овечкина 1005 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 11 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще четыре матча.
«Вашингтон» потерпел крупнейшее поражение в этом сезоне. До этого самым крупным поражением «столичных» было домашнее поражение от «Оттавы» (1:7) в октябре 2025 года.
«Рейнджерс» выиграли пять из шести последних матчей, но продолжают идти на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 9 апреля, «синерубашечники» дома сыграют против «Баффало».
«Вашингтон» проиграл два из трех последних матчей и идет на 12-м месте на Востоке. Столичная команда отстает от зоны плей-офф на три очка и сохраняет минимальные шансы на попадание в восьмерку сильнейших. За две оставшиеся путевки в плей-офф на Востоке помимо «Вашингтона» борьбу ведут еще пять команд: «Оттава», «Филадельфия», «Айлендерс», «Детройт» и «Коламбус». При этом у большинства из этих команд есть еще одна игра в запасе.
В оставшихся матчах сезона «Вашингтон» сыграет с «Торонто» (9 апреля), «Питтсбургом» (11 и 12 апреля) и «Коламбусом» (15 апреля).
Майк Салливан
Спенсер Карбери
Игорь Шестеркин
Чарли Линдгрен
00:23
Конор Шири
(Тай Картье, Адам Фокс)
01:31
Уилл Куилль
13:45
Коннор Макмайкл
(Том Уилсон, Мартин Фехервари)
19:02
Дилан Строум
21:09
Энтони Бовилье
23:07
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
25:53
Уилл Куилль
(Брэйден Шнайдер, Джонни Бродзински)
26:28
Уилл Куилль
28:33
Уилл Куилль
(Винс Трочек, Владислав Гавриков)
33:22
Адам Сикора
(Ярослав Хмеларж, Ноа Лаба)
37:12
Уилл Куилль
37:12
Джейкоб Чикран
37:55
Тай Картье
37:55
Брэндон Дюхейм
37:55
Брэндон Дюхейм
38:27
Адам Фокс
(Мика Зибанежад, Джей Ти Миллер)
42:27
Винс Трочек
43:03
Брэйден Шнайдер
50:23
Коннор Макмайкл
55:36
Ноа Лаба
55:36
Хендрикс Лапьер
59:28
Уилл Куилль
(Мика Зибанежад, Алексис Лафренье)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит