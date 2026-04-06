завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
«Вашингтон» с Овечкиным потерпел крупнейшее поражение в сезоне

«Рейнджерс» дома разгромили «Вашингтон» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

У хозяев хет-трик оформил Уилл Кулли (26', 29', 60'), еще по одной шайбе забросили Конор Шири (1'), Джей Ти Миллер (24'), Адам Сикора (34'), Адам Фокс (39') и Винсент Трочек (43'). У гостей единственный результативный бросок на счету Коннора Макмайкла (14').

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей, продлив свою результативную серию до трех матчей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 78 сыгранных матчей 34 (14+20) набранных очка.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21 и одержал 25-ю победу в этом сезоне.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями и продлил свою серию без голов до трех матчей. 40-летний россиянин провел на льду 17 минут 26 секунд, нанес три броска в створ ворот, провел два силовых приема, допустил одну потерю и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-1».

Всего на счету Овечкина после 78 сыгранных матчей 61 (31+30) набранное очко. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в этом сезоне.

На данный момент на счету Овечкина 1005 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 11 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще четыре матча.

«Вашингтон» потерпел крупнейшее поражение в этом сезоне. До этого самым крупным поражением «столичных» было домашнее поражение от «Оттавы» (1:7) в октябре 2025 года.

«Рейнджерс» выиграли пять из шести последних матчей, но продолжают идти на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 9 апреля, «синерубашечники» дома сыграют против «Баффало».

«Вашингтон» проиграл два из трех последних матчей и идет на 12-м месте на Востоке. Столичная команда отстает от зоны плей-офф на три очка и сохраняет минимальные шансы на попадание в восьмерку сильнейших. За две оставшиеся путевки в плей-офф на Востоке помимо «Вашингтона» борьбу ведут еще пять команд: «Оттава», «Филадельфия», «Айлендерс», «Детройт» и «Коламбус». При этом у большинства из этих команд есть еще одна игра в запасе.

В оставшихся матчах сезона «Вашингтон» сыграет с «Торонто» (9 апреля), «Питтсбургом» (11 и 12 апреля) и «Коламбусом» (15 апреля).

Рейнджерс
8:1
1:1, 5:0, 2:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
6.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17335 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Спенсер Карбери
Вратари
Игорь Шестеркин
Чарли Линдгрен
1-й период
00:23
Конор Шири
(Тай Картье, Адам Фокс)
01:31
Уилл Куилль
13:45
Коннор Макмайкл
(Том Уилсон, Мартин Фехервари)
19:02
Дилан Строум
2-й период
21:09
Энтони Бовилье
23:07
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
25:53
Уилл Куилль
(Брэйден Шнайдер, Джонни Бродзински)
26:28
Уилл Куилль
28:33
Уилл Куилль
(Винс Трочек, Владислав Гавриков)
33:22
Адам Сикора
(Ярослав Хмеларж, Ноа Лаба)
37:12
Уилл Куилль
37:12
Джейкоб Чикран
37:55
Тай Картье
37:55
Брэндон Дюхейм
37:55
Брэндон Дюхейм
38:27
Адам Фокс
(Мика Зибанежад, Джей Ти Миллер)
3-й период
42:27
Винс Трочек
43:03
Брэйден Шнайдер
50:23
Коннор Макмайкл
55:36
Ноа Лаба
55:36
Хендрикс Лапьер
59:28
Уилл Куилль
(Мика Зибанежад, Алексис Лафренье)
Статистика
Рейнджерс
Вашингтон
Штрафное время
21
23
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
