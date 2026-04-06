«Вашингтон» опубликовал ролик в честь рекорда Овечкина: видео

«Год назад погоня завершилась», — говорится в подписи к опубликованному «Вашингтоном» видео, в котором показана подготовка россиянина в день матча с «Айлендерс», его шайба и эмоции в раздевалке после игры.
Овечкин 6 апреля 2025 года забросил свою 895-ю шайбу и опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Он отметился голом во втором периоде гостевого матча против «Нью-Йорк Айлендерс».
На данный момент на счету 40-летнего Овечкина 1005 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. 928 из них — в регулярных чемпионатах. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 11 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще четыре матча.
В сезоне-2025/26 на счету Овечкина после 78 сыгранных матчей 61 (31+30) набранное очко. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в этом сезоне.
Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.