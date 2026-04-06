В Америке сделали скульптуру Овечкина из зефира: фото

Арт-объект, изображающий улыбающегося форварда «Вашингтона» с клюшкой, стал частью 19-й ежегодной выставки в городе Вестминстер, штат Мэриленд. На создание сладкого портрета звезды НХЛ ушло 2 020 маршмеллоу.
Рядом с работой установлен счетчик голов, который авторы обновляют после каждой забитой россиянином шайбы.
В настоящее время скульптура участвует в конкурсе на звание лучшего экспоната выставки и, по данным организаторов, занимает 17-е место в народном голосовании. Посмотреть на работы можно бесплатно, однако за возможность отдать свой голос посетителям предлагается сделать пожертвование. Все собранные средства направят на поддержку местного совета по искусству.
На данный момент на счету 40-летнего Овечкина 1005 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. 928 из них — в регулярных чемпионатах. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 11 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще четыре матча.
В сезоне-2025/26 на счету Овечкина после 78 сыгранных матчей 61 (31+30) набранное очко. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в этом сезоне.
Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.