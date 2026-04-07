Кучеров забил 400-й гол в НХЛ и сравнялся с Макдэвидом по очкам

«Баффало» дома обыграл «Тампа-Бэй» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Алекс Так (6'), Джош Норрис (15'), Джейсон Цукер (38') и Джек Куинн (59'). У гостей отличились Никита Кучеров (12') и Джейк Гюнцель (24').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 43-ю шайбу в этом сезоне, которая стала для него 400-й в регулярных чемпионатах НХЛ. 32-летний россиянин стал вторым хоккеистом в истории «молний», которому покорилась эта отметка, после канадца Стивена Стэмкоса (555). Также он стал восьмым россиянином с 400+ шайбами в регулярках.

Российские хоккеисты, забивавшие 400+ шайб в НХЛ:

  1. Александр Овечкин (2005-н.в.) — 928 голов в 1569 играх
  2. Евгений Малкин (2006-н.в.) — 532 гола в 1267 играх
  3. Сергей Фёдоров (1990−2009) — 483 гола в 1248 играх
  4. Александр Могильный (1989−2006) — 473 гола в 990 играх
  5. Илья Ковальчук (2001−2013, 2018−2020) — 443 гола в 926 играх
  6. Павел Буре (1991−2003) — 437 голов в 702 играх
  7. Алексей Ковалев (1992−2013) — 430 голов в 1316 играх
  8. Никита Кучеров (2013-н.в.) — 400 голов в 874 играх

Всего на счету Кучерова в этом сезоне после 71 сыгранного матча 126 (43+83) набранных очков. Он сравнялся по очкам с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом и теперь делит с ним лидерство в гонке бомбардиров сезона. Обоим игрокам до конца регулярки осталось провести по пять матчей.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам и одержал 37-ю победу в этом сезоне. 31-летний россиянин является лидером лиги по этому показателю, на две победы опережая чешского вратаря «Юты» Карела Веймелку.

«Баффало» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на два балла. В четверг, 9 апреля, «клинки» на выезде сыграют против «Рейнджерс».

«Тампа» идет на втором месте на Востоке и имеет аналогичное отставание от «Каролины». В среду, 8 апреля, «молнии» на выезде сыграют против «Оттавы».

Баффало
4:2
2:1, 1:1, 1:0
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
7.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Джон Купер
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Андрей Василевский
(00:00-55:56)
Андрей Василевский
(55:58-57:59)
Андрей Василевский
(58:06-58:14)
1-й период
01:56
Понтус Хольмберг
03:33
Алекс Так
05:42
Алекс Так
(Боуэн Байрам, Райан Маклеод)
07:19
Шарль-Эдуард Д'Астус
10:03
Джордан Гринуэй
10:03
Джошуа Данн
10:03
Кори Перри
11:45
Никита Кучеров
(Даррен Рэддиш, Джейк Гюнцель)
14:04
Джош Норрис
(Зак Бенсон, Джош Доан)
16:37
Джош Доан
19:25
Земгус Гиргенсонс
2-й период
23:56
Джейк Гюнцель
(Даррен Рэддиш, Брэйден Пойнт)
24:06
Джек Куинн
27:38
Джейсон Зукер
(Боуэн Байрам, Расмус Далин)
30:05
Эрик Чернак
36:32
Алекс Так
3-й период
50:40
Зак Бенсон
50:40
Джейк Гюнцель
58:06
Джек Куинн
(Укко-Пекка Луукконен, Джейсон Зукер)
Статистика
Баффало
Тампа-Бэй
Штрафное время
14
12
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
