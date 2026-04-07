Кучеров забил 400-й гол в НХЛ и сравнялся с Макдэвидом по очкам

У хозяев заброшенными шайбами отметились Алекс Так (6'), Джош Норрис (15'), Джейсон Цукер (38') и Джек Куинн (59'). У гостей отличились Никита Кучеров (12') и Джейк Гюнцель (24').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 43-ю шайбу в этом сезоне, которая стала для него 400-й в регулярных чемпионатах НХЛ. 32-летний россиянин стал вторым хоккеистом в истории «молний», которому покорилась эта отметка, после канадца Стивена Стэмкоса (555). Также он стал восьмым россиянином с 400+ шайбами в регулярках.
Российские хоккеисты, забивавшие 400+ шайб в НХЛ:
- Александр Овечкин (2005-н.в.) — 928 голов в 1569 играх
- Евгений Малкин (2006-н.в.) — 532 гола в 1267 играх
- Сергей Фёдоров (1990−2009) — 483 гола в 1248 играх
- Александр Могильный (1989−2006) — 473 гола в 990 играх
- Илья Ковальчук (2001−2013, 2018−2020) — 443 гола в 926 играх
- Павел Буре (1991−2003) — 437 голов в 702 играх
- Алексей Ковалев (1992−2013) — 430 голов в 1316 играх
- Никита Кучеров (2013-н.в.) — 400 голов в 874 играх
Всего на счету Кучерова в этом сезоне после 71 сыгранного матча 126 (43+83) набранных очков. Он сравнялся по очкам с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом и теперь делит с ним лидерство в гонке бомбардиров сезона. Обоим игрокам до конца регулярки осталось провести по пять матчей.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам и одержал 37-ю победу в этом сезоне. 31-летний россиянин является лидером лиги по этому показателю, на две победы опережая чешского вратаря «Юты» Карела Веймелку.
«Баффало» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на два балла. В четверг, 9 апреля, «клинки» на выезде сыграют против «Рейнджерс».
«Тампа» идет на втором месте на Востоке и имеет аналогичное отставание от «Каролины». В среду, 8 апреля, «молнии» на выезде сыграют против «Оттавы».
Линди Рафф
Джон Купер
Укко-Пекка Луукконен
Андрей Василевский
(00:00-55:56)
Андрей Василевский
(55:58-57:59)
Андрей Василевский
(58:06-58:14)
01:56
Понтус Хольмберг
03:33
Алекс Так
05:42
Алекс Так
(Боуэн Байрам, Райан Маклеод)
07:19
Шарль-Эдуард Д'Астус
10:03
Джордан Гринуэй
10:03
Джошуа Данн
10:03
Кори Перри
11:45
Никита Кучеров
(Даррен Рэддиш, Джейк Гюнцель)
14:04
Джош Норрис
(Зак Бенсон, Джош Доан)
16:37
Джош Доан
19:25
Земгус Гиргенсонс
23:56
Джейк Гюнцель
(Даррен Рэддиш, Брэйден Пойнт)
24:06
Джек Куинн
27:38
Джейсон Зукер
(Боуэн Байрам, Расмус Далин)
30:05
Эрик Чернак
36:32
Алекс Так
50:40
Зак Бенсон
50:40
Джейк Гюнцель
58:06
Джек Куинн
(Укко-Пекка Луукконен, Джейсон Зукер)
