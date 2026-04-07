Хоккей
Шайба Наместникова помогла «Виннипегу» обыграть «Сиэтл»

«Виннипег» дома обыграл «Сиэтл» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Пресс-служба ХК "Виннипег Джетс"

У хозяев дубль оформил Кайл Коннор (33', 56'), еще по одной шайбе забросили Джонатан Тэйвз (13'), Габриэль Виларди (30'), Брэд Ламберт (46') и Владислав Наместников (58'). У гостей отличились Джордан Эберле (10') и Джаред Макканн (43').

Нападающий «Виннипег» Владислав Наместников забросил восьмую шайбу в сезоне, поразив пустые ворота соперника. 33-летний россиянин провел первый матч после травмы нижней части тела, из-за которой он пропустил 18 матчей. Всего на счету Наместникова после 58 сыгранных матчей 14 (8+6) набранных очков.

«Виннипег» выиграл шесть из восьми последних матчей и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В пятницу, 10 апреля, «реактивные» на выезде сыграют против «Сент-Луиса».

«Сиэтл» проиграл девять из десяти последних игр и идет на 13-м месте на Западе. В среду, 8 апреля, «кракены» на выезде сыграют против «Миннесоты».

Виннипег
6:2
1:1, 2:0, 3:1
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
7.04.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14430 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Дэн Байлсма
Вратари
Коннор Хеллибак
Филипп Грубауэр
(00:00-33:20)
Джой Даккорд
(33:20-57:21)
Джой Даккорд
(c 57:56)
1-й период
09:17
Джордан Эберле
(Мэттью Бенайерс)
11:52
Беркли Кэттон
12:39
Джонатан Тэйвз
(Габриэль Виларди, Джош Моррисси)
2-й период
29:17
Адам Ларссон
29:55
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Джонатан Тэйвз)
31:12
Кэйл Флери
32:09
Кайл Коннор
(Марк Шайфли, Джош Моррисси)
3-й период
42:28
Джаред Маккэн
(Каапо Какко)
45:59
Брэд Ламберт
(Адам Лаури, Нил Пионк)
55:19
Кайл Коннор
(Марк Шайфли)
57:56
Владислав Наместников
Статистика
Виннипег
Сиэтл
Штрафное время
0
6
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
3
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит