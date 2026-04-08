Определилась первая пара плей-офф НХЛ

Накануне «Миннесота» на домашней арене обыграла «Сиэтл» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэтт Болди (12-я минута), Маркус Фолиньо (21), российский форвард Владимир Тарасенко (33), Маркус Юханссон (47) и Йоэль Эрикссон Эк (58). У гостей отличились Брэндон Монтур (11) и Адам Ларссон (14).
«Миннесота» выиграла четвертый матч подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 102 очка и обеспечив себе место в плей-офф НХЛ. Соперником «дикарей» в первом раунде плей-офф станет «Даллас», который идет на второй строчке с 104 баллами. За четыре игры до окончания регулярного чемпионата команды могут только обменяться позициями.
В пятницу, 10 апреля, «Миннесота» приедет в гости к «Далласу».
Три года назад команды в последний раз играли друг с другом в Кубке Стэнли. Тогда «Даллас» одержал победу в первом раунде со счетом 4−2 в серии.
Плей-офф НХЛ стартует 18 апреля.