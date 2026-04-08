Определилась первая пара плей-офф НХЛ

«Миннесота» выиграла четвертый матч подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 102 очка и обеспечив себе место в плей-офф НХЛ. Соперником «дикарей» в первом раунде плей-офф станет «Даллас», который идет на второй строчке с 104 баллами. За четыре игры до окончания регулярного чемпионата команды могут только обменяться позициями.