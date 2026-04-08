Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.80
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.74
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
6
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
6
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
6
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Определилась первая пара плей-офф НХЛ

В первом раунде плей-офф НХЛ встретятся «Даллас» и «Миннесота».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Миннесота» на домашней арене обыграла «Сиэтл» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэтт Болди (12-я минута), Маркус Фолиньо (21), российский форвард Владимир Тарасенко (33), Маркус Юханссон (47) и Йоэль Эрикссон Эк (58). У гостей отличились Брэндон Монтур (11) и Адам Ларссон (14).

«Миннесота» выиграла четвертый матч подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 102 очка и обеспечив себе место в плей-офф НХЛ. Соперником «дикарей» в первом раунде плей-офф станет «Даллас», который идет на второй строчке с 104 баллами. За четыре игры до окончания регулярного чемпионата команды могут только обменяться позициями.

В пятницу, 10 апреля, «Миннесота» приедет в гости к «Далласу».

Три года назад команды в последний раз играли друг с другом в Кубке Стэнли. Тогда «Даллас» одержал победу в первом раунде со счетом 4−2 в серии.

Плей-офф НХЛ стартует 18 апреля.