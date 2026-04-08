«Калгари» и «Нью-Джерси» лишились шансов на выход в плей-офф НХЛ

Минувшей ночью шансов на выход в плей-офф НХЛ лишились «Нью-Джерси», который дома проиграл «Филадельфии» (1:5), и «Калгари», уступивший на выезде «Далласу» (3:4 ОТ). «Калгари» не сумел выйти в плей-офф в шестой раз за последние семь сезонов, «Нью-Джерси» — в шестой раз за последние семь сезонов.
За «Калгари» выступают четыре российских хоккеиста: защитники Ян Кузнецов и Даниил Мироманов, а также нападающие Матвей Гридин и Айдар Суниев. В составе «Нью-Джерси» играют нападающие Арсений Грицюк, Евгений Дадонов и Максим Цыплаков.
Ранее из борьбы за плей-офф выбыли «Ванкувер», «Чикаго», «Рейнджерс», «Торонто» и действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида».
Регулярный чемпионат НХЛ завершится 16 апреля.