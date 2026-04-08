16:30
Авангард
:
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Нэшвилл
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Вегас
2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
6
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Калгари
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Сиэтл
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Колорадо
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Коламбус
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
6
:
Бостон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Флорида
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Филадельфия
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
6
:
Тампа-Бэй
2
«Калгари» и «Нью-Джерси» лишились шансов на выход в плей-офф НХЛ

Стали известны еще две команды, которые не сыграют в Кубке Стэнли-2026.

Источник: Reuters

Минувшей ночью шансов на выход в плей-офф НХЛ лишились «Нью-Джерси», который дома проиграл «Филадельфии» (1:5), и «Калгари», уступивший на выезде «Далласу» (3:4 ОТ). «Калгари» не сумел выйти в плей-офф в шестой раз за последние семь сезонов, «Нью-Джерси» — в шестой раз за последние семь сезонов.

За «Калгари» выступают четыре российских хоккеиста: защитники Ян Кузнецов и Даниил Мироманов, а также нападающие Матвей Гридин и Айдар Суниев. В составе «Нью-Джерси» играют нападающие Арсений Грицюк, Евгений Дадонов и Максим Цыплаков.

Ранее из борьбы за плей-офф выбыли «Ванкувер», «Чикаго», «Рейнджерс», «Торонто» и действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида».

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 16 апреля.