Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Сан-Хосе
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
4
:
Вегас
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Калгари
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Нэшвилл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Каролина
7
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Виннипег
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Коламбус
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Филадельфия
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Флорида
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Торонто
3
Грицюк рассказал, как привыкал к английскому языку в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк в интервью «Известиям» рассказал, как проходила его адаптация к английскому языку после переезда в НХЛ.

25-летний нападающий провел дебютный сезон в НХЛ, набрав 33 (14+19) очка в 69 матчах. До этого он на протяжении пяти лет выступал в КХЛ — за «Авангард» и СКА.

«Честно, первый месяц был очень тяжелым. Я немного готовился, но, когда приехал, просто потерялся. Новая раздевалка, люди, речь, диалекты. Ты вроде слушаешь, пытаешься переводить, но почти ничего не понимаешь. Тренеров я еще как-то понимал, мог ответить простыми фразами. Потом началась предсезонка, постепенно стало легче. А уже по ходу сезона случилось так, что Евгений Дадонов получил травму, и я остался единственным русским в команде.

И здесь мне очень помогли ребята — Ондржей Палат, Йеспер Братт, Шимон Немец. Они подтянули меня к себе, звали на ужины, постоянно общались. Палат вообще сильно помогал — и в быту, и в раздевалке. Всегда говорил: если что-то не понимаешь, подходи, спрашивай. Он старался говорить максимально просто. Вначале все со мной так разговаривали. Я стал больше времени проводить с ними, начал слушать, привыкать — и довольно быстро начал понимать почти все. Но при этом на какое-то время перестал говорить: стеснялся, потому что не мог формулировать так же, как они.

Сейчас уже проще. Я понимаю практически все и могу объясниться, но говорю простыми словами. Условно — не сложными фразами, а по сути. “Дай мне пить” — все. Хватает ли моего английского для интервью? Для базовых вещей — хватает. Можно ответить, кого-то отметить, что-то простое сказать. Но если говорить о каких-то игровых деталях, нюансах — там уже сложнее, не всегда хватает слов», — сказал Грицюк.

Арсений Грицюк досрочно завершил сезон из-за травмы верхней части тела, полученной 24 марта после матча «Далласом». На этой неделе он перенес операцию. Ожидается, что Грицюк будет полностью готов к следующему сезону.

«Нью-Джерси» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже выбыл из гонки за плей-офф. В субботу, 11 апреля, «дьяволы» на выезде сыграют против «Детройта».