Кучеров сократил отставание от лидера НХЛ в гонке бомбардиров

«Монреаль Канадиенс» одержал домашнюю победу над клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Итоговый счет — 2:1.
Хозяева вышли в лидеры на 27-й минуте, отличился Коул Кофилд. Восстановил равновесие на табло Даррен Рэддиш с передачи россиянина Никиты Кучерова на 59-й минуте. Через 50 секунд ответную шайбу забросил Юрай Слафковски. Российский голкипер гостей Андрей Василевский сделал 19 сэйвов.
32-летний Никита Кучеров набрал 128 очков (43 гола + 85 передач) в 73 матчах и сократил отставание от лидирующего в бомбардирской гонке Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз») до пяти очков. У канадца после 77 игр 133 (47+86) балла. Замыкает тройку Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (126 очков).
После 79 матчей «Тампа» (102 очка) занимает третье место в Атлантическом дивизионе. «Тампе» и «Эдмонтону» осталось провести по 3 игры.
Мартен Сан-Луи
Джон Купер
Якуб Добеш
Андрей Василевский
(00:00-13:04)
Андрей Василевский
(13:11-15:39)
Андрей Василевский
(16:03-57:50)
Андрей Василевский
(58:09-59:05)
03:48
Янни Гурд
03:48
Янни Гурд
13:11
Арбер Джекай
16:03
Иван Демидов
17:40
Джош Андерсон
17:40
Никита Кучеров
23:33
Джейден Штрабл
23:33
Джозеф Велено
23:33
Джош Андерсон
23:33
Джош Андерсон
23:33
Шарль-Эдуард Д'Астус
23:33
Ник Пол
23:33
Кори Перри
26:30
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Юрай Слафковски)
27:04
Энтони Чирелли
32:20
Джейден Штрабл
32:20
Ник Пол
32:20
Оливер Бьоркстранд
35:00
Джош Андерсон
35:00
Деклан Карлайл
35:00
Деклан Карлайл
35:00
Деклан Карлайл
37:34
Джейк Эванс
37:34
Джейк Эванс
37:34
Александр Тексье
37:34
Александр Тексье
37:34
Брэйден Пойнт
37:34
Шарль-Эдуард Д'Астус
37:34
Даррен Рэддиш
37:34
Даррен Рэддиш
37:34
Даррен Рэддиш
51:02
Янис Мозер
54:22
Иван Демидов
58:09
Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Гейдж Гонсалвес)
58:56
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит