Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.99
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Каролина
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Торонто
3
П1
X
П2

Кучеров сократил отставание от лидера НХЛ в гонке бомбардиров

Никита Кучеров отдал голевую передачу в матче с «Монреалем» (1:2) и сократил отставание от лидера сезона Коннора Макдэвида до пяти очков.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Монреаль Канадиенс» одержал домашнюю победу над клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Итоговый счет — 2:1.

Хозяева вышли в лидеры на 27-й минуте, отличился Коул Кофилд. Восстановил равновесие на табло Даррен Рэддиш с передачи россиянина Никиты Кучерова на 59-й минуте. Через 50 секунд ответную шайбу забросил Юрай Слафковски. Российский голкипер гостей Андрей Василевский сделал 19 сэйвов.

32-летний Никита Кучеров набрал 128 очков (43 гола + 85 передач) в 73 матчах и сократил отставание от лидирующего в бомбардирской гонке Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз») до пяти очков. У канадца после 77 игр 133 (47+86) балла. Замыкает тройку Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (126 очков).

После 79 матчей «Тампа» (102 очка) занимает третье место в Атлантическом дивизионе. «Тампе» и «Эдмонтону» осталось провести по 3 игры.

Монреаль
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
10.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Джон Купер
Вратари
Якуб Добеш
Андрей Василевский
(00:00-13:04)
Андрей Василевский
(13:11-15:39)
Андрей Василевский
(16:03-57:50)
Андрей Василевский
(58:09-59:05)
1-й период
03:48
Янни Гурд
03:48
Янни Гурд
13:11
Арбер Джекай
16:03
Иван Демидов
17:40
Джош Андерсон
17:40
Никита Кучеров
2-й период
23:33
Джейден Штрабл
23:33
Джозеф Велено
23:33
Джош Андерсон
23:33
Джош Андерсон
23:33
Шарль-Эдуард Д'Астус
23:33
Ник Пол
23:33
Кори Перри
26:30
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Юрай Слафковски)
27:04
Энтони Чирелли
32:20
Джейден Штрабл
32:20
Ник Пол
32:20
Оливер Бьоркстранд
35:00
Джош Андерсон
35:00
Деклан Карлайл
35:00
Деклан Карлайл
35:00
Деклан Карлайл
37:34
Джейк Эванс
37:34
Джейк Эванс
37:34
Александр Тексье
37:34
Александр Тексье
37:34
Брэйден Пойнт
37:34
Шарль-Эдуард Д'Астус
37:34
Даррен Рэддиш
37:34
Даррен Рэддиш
37:34
Даррен Рэддиш
3-й период
51:02
Янис Мозер
54:22
Иван Демидов
58:09
Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Гейдж Гонсалвес)
58:56
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки)
Статистика
Монреаль
Тампа-Бэй
Штрафное время
55
71
Игра в большинстве
7
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
