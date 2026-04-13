Стали известны шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ

На последнюю, восьмую путевку в плей-офф на Востоке претендуют три команды: «Филадельфия» (94), «Вашингтон» (93) и «Коламбус» (92). При этом до конца регулярного сезона «Филадельфия» сыграет еще два матча, а «Вашингтон» и «Коламбус» — по одному. Шансы «Филадельфии» на выход в плей-офф оцениваются в 80,5%, «Вашингтона» — в 13,2%, «Коламбуса» — в 6,4%.