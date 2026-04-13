Стали известны шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ

Шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ перед последним матчем в регулярном сезоне оцениваются в 13,2%. Об этом сообщает MoneyPuck.

На последнюю, восьмую путевку в плей-офф на Востоке претендуют три команды: «Филадельфия» (94), «Вашингтон» (93) и «Коламбус» (92). При этом до конца регулярного сезона «Филадельфия» сыграет еще два матча, а «Вашингтон» и «Коламбус» — по одному. Шансы «Филадельфии» на выход в плей-офф оцениваются в 80,5%, «Вашингтона» — в 13,2%, «Коламбуса» — в 6,4%.

В заключительных матчах регулярного чемпионата «Филадельфия» дома сыграет против «Каролины» (14 апреля) и «Монреаля» (15 апреля), занимающих первое и третье место в турнирной таблице Восточной конференции соответственно. «Вашингтон» и «Коламбус» сыграют друг с другом в среду, 15 апреля, в Коламбусе.

Для выхода в плей-офф «Вашингтону» нужно обыграть «Коламбус» и надеяться, что «Филадельфия» в матчах с «Каролиной» и «Монреалем» суммарно наберет не более одного очка. Если «Филадельфия» обыграет «Каролину», то «летчики» гарантируют себе место в плей-офф и матч между «Вашингтоном» и «Коламбусом» потеряет турнирное значение.

Матчи «Вашингтон» — «Коламбус» и «Филадельфия» — «Монреаль», в которых может решаться судьба последней путевки в плей-офф, будут играться одновременно. Они начнутся в 2:00 по московскому времени.

