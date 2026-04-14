Барбашев и Дорофеев принесли «Вегасу» победу над «Виннипегом»

«Вегас» дома обыграл «Виннипег» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (28'), Райли Смит (39'), Иван Барбашев (41'), Расмус Андерссон (44'), Павел Дорофеев (46) и Джек Айкел (48'). У гостей отличились Габриэль Виларди (43') и Марк Шайфли (45').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 23-ю шайбу в этом сезоне. Также 30-летний россиянин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Барбашева после 81 сыгранного матча 61 (23+38) набранное очко. Он обновил свой личный рекорд результативности, установленный в сезоне-2021/22, когда россиянин выступал за «Сент-Луис».

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 37-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 25-летнего россиянина после 81 сыгранного матча 64 (37+27) набранных очка. Он является лучшим снайпером команды в этом сезоне.

«Вегас» выиграл шесть из семи последних матчей и идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 16 апреля, «рыцари» дома сыграют против «Сиэтла».

«Виннипег» располагается на 12-м месте на Западе. В среду, 15 апреля, «реактивные» на выезде сыграют против «Юты».

Вегас
6:2
0:0, 2:0, 4:2
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
14.04.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17936 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Скотт Арниел
Вратари
Картер Харт
Коннор Хеллибак
1-й период
05:37
Адам Лаури
18:55
Габриэль Виларди
2-й период
26:21
Ник Дауд
27:38
Марк Стоун
(Джек Айкел)
29:06
Ши Теодор
31:43
Иван Барбашев
31:43
Брэйден Макнэбб
31:43
Никита Чибриков
33:27
Нино Нидеррайтер
34:36
Митчелл Марнер
36:45
Джонатан Тэйвз
38:54
Райлли Смит
(Расмус Андерссон, Ноа Хэнифин)
3-й период
40:31
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин, Джек Айкел)
40:44
Бретт Хауден
40:44
Брэйден Макнэбб
40:44
Адам Лаури
42:34
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Колин Миллер)
43:37
Расмус Андерссон
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
44:41
Марк Шайфли
(Габриэль Виларди, Кайл Коннор)
45:05
Марк Шайфли
45:05
Марк Шайфли
45:42
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Марк Стоун)
47:38
Джек Айкел
50:10
Дилан Самберг
Статистика
Вегас
Виннипег
Штрафное время
14
18
Игра в большинстве
7
5
Голы в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит