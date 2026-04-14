Барбашев и Дорофеев принесли «Вегасу» победу над «Виннипегом»

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 23-ю шайбу в этом сезоне. Также 30-летний россиянин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Барбашева после 81 сыгранного матча 61 (23+38) набранное очко. Он обновил свой личный рекорд результативности, установленный в сезоне-2021/22, когда россиянин выступал за «Сент-Луис».