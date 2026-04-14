17:00
Салават Юлаев
:
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Виннипег
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
1
:
Колорадо
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Лос-Анджелес
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
6
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Даллас
6
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Рейнджерс
2
Определились все участники плей-офф НХЛ

В сетке нет действующего обладателя Кубка Стэнли.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники плей‑офф сезона-2025/2026.

Место в плей‑офф от Восточной конференции обеспечили себе «Баффало», «Тампа», «Монреаль», «Бостон», «Питтсбург», «Оттава», «Филадельфия» и «Каролина». «Харрикейнз» стали победителями конференции впервые в истории.

От Западной конференции в плей-офф вышли «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Вегас», «Юта» и «Лос-Анджелес».

Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 17 апреля по московскому времени, игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.

В двух прошлых сезонах обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», в этом году команда не сумела выйти в плей-офф НХЛ. Отметим, что оба раза в финале команда обыграла «Эдмонтон», который в текущем сезоне попал в плей-офф иимеет шансы вновь побороться за Кубок.