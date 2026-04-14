Команда НХЛ отправила российского голкипера в фарм‑клуб

Пресс‑служба клуба НХЛ «Нью‑Йорк Айлендерс» объявила, что российский голкипер Семен Варламов отправлен в фарм‑клуб «Островитян» в АХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

37‑летний Семен Варламов направлен в «Бриджпорт Айлендерс» для набора игровой формы после травмы.

Варламов последнюю официальную игру провел в ноябре 2024 года. Голкипер большую часть сезона тренировался самостоятельно, с марта он занимался с ограничениями. Ранее Варламов перенес две операции по замене коленного сустава.

Всего в активе российского вратаря 621 встреча и 41 шат-аут в регулярных чемпионатах НХЛ. Срок действующего соглашения Варламова рассчитан до конца сезона-2026/2027. Ранее он играл в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш».

«Нью‑Йорк Айлендерс» не смогли выйти в плей‑офф НХЛ в нынешнем сезоне. По ходу регулярного чемпионата клуб поменял главного тренера — вместо Патрика Руа команду возглавил Питер Дебур.