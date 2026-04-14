Команда НХЛ отправила российского голкипера в фарм‑клуб

Всего в активе российского вратаря 621 встреча и 41 шат-аут в регулярных чемпионатах НХЛ. Срок действующего соглашения Варламова рассчитан до конца сезона-2026/2027. Ранее он играл в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш».