Овечкин отдал голевой пас в последнем матче сезона

У гостей голами отметились Энтони Бовиллье (31') и Джейкоб Чикран (56'). У хозяев единственный гол на счету Буна Дженнера (21').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан третьей звездой матча. 40-летний россиянин принял участие в победной шайбе и отметился результативной передачей. Овечкин провел на льду 18 минут 48 секунд, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием, допустил одну потерю и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-1».
В концовке матча Овечкин имел возможность забросить шайбу в пустые ворота «Коламбуса», но промахнулся, бросив от чужой синей линии.
Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.
На счету Овечкина 1006 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 10 шайб.
Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. Ранее сообщалось, что 40-летний россиянин намерен принять решение о продолжении карьеры в НХЛ во время летнего межсезонья.
«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отстав от зоны плей-офф на три очка. В эпоху Овечкина «столичные» не попали в плей-офф в пятый раз — ранее это происходило в 2006, 2007, 2014 и 2023 годах.
Рик Боунесс
Спенсер Карбери
Джет Гривз
(00:00-58:24)
Клэй Стивенсон
20:27
Бун Дженнер
(Мэйсон Марчмент, Дэнтон Хейнен)
26:50
Командный штраф
30:46
Энтони Бовилье
(Тревор ван Римсдайк)
39:26
Кент Джонсон
42:43
Мэйсон Марчмент
54:06
Майлс Вуд
55:53
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
