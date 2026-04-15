19:30
Торпедо
:
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
7
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Колорадо
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Виннипег
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Анахайм
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Монреаль
2
Овечкин отдал голевой пас в последнем матче сезона

«Вашингтон» на выезде обыграл «Коламбус» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

У гостей голами отметились Энтони Бовиллье (31') и Джейкоб Чикран (56'). У хозяев единственный гол на счету Буна Дженнера (21').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан третьей звездой матча. 40-летний россиянин принял участие в победной шайбе и отметился результативной передачей. Овечкин провел на льду 18 минут 48 секунд, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием, допустил одну потерю и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-1».

В концовке матча Овечкин имел возможность забросить шайбу в пустые ворота «Коламбуса», но промахнулся, бросив от чужой синей линии.

Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.

На счету Овечкина 1006 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 10 шайб.

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. Ранее сообщалось, что 40-летний россиянин намерен принять решение о продолжении карьеры в НХЛ во время летнего межсезонья.

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отстав от зоны плей-офф на три очка. В эпоху Овечкина «столичные» не попали в плей-офф в пятый раз — ранее это происходило в 2006, 2007, 2014 и 2023 годах.

Коламбус
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
15.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 18244 зрителя
Главные тренеры
Рик Боунесс
Спенсер Карбери
Вратари
Джет Гривз
(00:00-58:24)
Клэй Стивенсон
2-й период
20:27
Бун Дженнер
(Мэйсон Марчмент, Дэнтон Хейнен)
26:50
Командный штраф
30:46
Энтони Бовилье
(Тревор ван Римсдайк)
39:26
Кент Джонсон
3-й период
42:43
Мэйсон Марчмент
54:06
Майлс Вуд
55:53
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
Статистика
Коламбус
Вашингтон
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
