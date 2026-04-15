Александр Овечкин рассказал, когда вернется в Россию

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернется в Россию в мае, после чего будет принимать решение о продолжении карьеры в НХЛ. Об этом сообщает журналистка Сэмми Силбер.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Минувшей ночью «Вашингтон» провел заключительный матч в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв на выезде «Коламбус» (2:1). Овечкин поучаствовал в победной шайбе команды и записал на свойй счет результативную передачу.

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. Ранее сообщалось, что 40-летний россиянин намерен принять решение о продолжении карьеры в НХЛ во время летнего межсезонья.

«Овечкин сказал, что останется в Вашингтоне на ближайшее время и, вероятно, улетит домой в мае. Затем, после подведения командой итогов сезона, он обсудит дальнейшие планы по продолжению карьеры с сотрудниками, руководством клуба и со своей семьей», — написала Силбер в соцсетях.

Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.

Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярках (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) отстает на 10 шайб.

Коламбус
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
15.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 18244 зрителя
Главные тренеры
Рик Боунесс
Спенсер Карбери
Вратари
Джет Гривз
(00:00-58:24)
Клэй Стивенсон
2-й период
20:27
Бун Дженнер
(Мэйсон Марчмент, Дэнтон Хейнен)
26:50
Командный штраф
30:46
Энтони Бовилье
(Тревор ван Римсдайк)
39:26
Кент Джонсон
3-й период
42:43
Мэйсон Марчмент
54:06
Майлс Вуд
55:53
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
Статистика
Коламбус
Вашингтон
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
