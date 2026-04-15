СМИ: Бобровский может покинуть «Флориду»

Журналист ESPN Грег Вышински сообщил, что Сергей Бобровский может покинуть «Флориду Пантерс» из-за того, что переговоры о новом контракте складываются непросто.
Действующее соглашение 37-летнего голкипера рассчитано до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он провёл 52 матча, отразив 87,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,07.
По словам Вышински, стороны далеки от компромисса. Он отметил, что ситуация между игроком и клубом выглядит напряжённой, а разница между ожиданиями Бобровского и предложением команды остаётся значительной. По его мнению, стороны могут пойти разными путями.
Бобровский выступает за «Пантерс» с 2019 года и дважды выигрывал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Его зарплата составляет около 10 млн долларов за сезон.
Ранее инсайдер Эллиотт Фридман поделился подробностями переговоров между «Флоридой» и Сергеем Бобровским о новом контракте.
«Ходят слухи, что контракт Брэда Маршанда (6 лет, 5,25 млн долларов в год), в какой-то момент использовался в качестве сравнительного варианта. Маршанд подписал его в 37 лет. Бобровскому тоже 37. “Пантерс” отказались от такого соглашения. Не уверен в том, на каком этапе сейчас переговоры», — сказал Фридман.
