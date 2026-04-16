Кучеров не смог выиграть приз лучшему бомбардиру НХЛ

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Тампу» (4:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ. У гостей дубль оформил Тай Карти (5', 22'), еще по одной шайбе забросили Гейб Перро (25') и Мика Зибанежад (33'). У хозяев отличились Оливер Бьоркстранд (32') и Кори Перри (41').
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 30-летний россиянин отыграл все 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 35 (14+21) очков.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сумел отметиться результативными действиями. 32-летний россиянин закончил сезон на втором месте в списке лучших бомбардиров, набрав 130 (44+86) очков в 76 матчах.
Перед заключительным игровым днем в борьбе за «Арт Росс Трофи» лидирует канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 134 (48+86) очка в 81 матче. Третьим идет канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, в активе которого 127 (53+74) очков в 80 матчах. «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут еще по одному матчу в регулярке — дома против «Ванкувера» и «Сиэтла» соответственно.
Кучеров трижды выигрывал «Арт Росс Трофи» — в 2019, 2024 и 2025 годах. Макдэвид выигрывал награду пять раз (2017, 2018, 2021−2023) и близок к ее завоеванию в шестой раз. По числу побед он может сравняться с Марио Лемье и Горди Хоу, рекордсменом является Уэйн Гретцки (10).
«Тампа» завершила сезон на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «молнии» сыграют против «Монреаля». Первый матч пройдет в воскресенье, 19 апреля, на домашнем льду «Тампы».
«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат на последнем, 16-м месте на Востоке. Команда из Нью-Йорка не вышла в плей-офф второй сезон подряд.
Другие матчи игрового дня:
«Флорида» дома разгромила «Детройт» (8:1). Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и одержал 13-ю победу в этом сезоне.
«Чикаго» дома обыграл «Сан-Хосе» (5:2). Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.
Джон Купер
Майк Салливан
Брэндон Халверсон
(00:00-56:47)
Дилан Гаранд
04:02
Тай Картье
(Мика Зибанежад, Владислав Гавриков)
21:29
Тай Картье
(Джей Ти Миллер, Конор Шири)
22:33
Шарль-Эдуард Д'Астус
24:49
Гейб Перро
(Тай Картье, Уилл Куилль)
27:53
Уилл Куилль
28:55
Оливер Бьоркстранд
31:15
Оливер Бьоркстранд
(Скотт Сабурин, Митчелл Чаффи)
32:23
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
32:23
Кори Перри
32:23
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
32:23
Ярослав Хмеларж
32:23
Уилл Куилль
32:46
Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Алексис Лафренье)
40:51
Кори Перри
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Земгус Гиргенсонс)
41:29
Ярослав Хмеларж
56:47
Тай Картье
