16:30
Авангард
:
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сиэтл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Сан-Хосе
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Торонто
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Даллас
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Рейнджерс
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Детройт
1
Пегула поздравила клуб НХЛ с победой в Атлантическом дивизионе

Пятая ракетка мира Джессика Пегула отреагировала на победу клуба «Баффало Сэйбрз» в Атлантическом дивизионе НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Баффало Сэйбрз» успешно провел сезон, одержав победу в Атлантическом дивизионе. В последний раз клуб из штата Нью-Йорк побеждал в дивизионе в сезоне-2009/2010. В том чемпионате «Сэйбрз» стали чемпионами Северо-восточного дивизиона.

«Абсолютно нереально, вау! Мы вернулись!» — написала Пегула в социальных сетях.

«Баффало» занял второе место в Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026. В 82 матчах хоккеисты «Сэйбрз» одержали 59 побед и потерпели 23 поражения.

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2026 клуб из Баффало сыграет с «Бостон Брюинз». Команды проведут первый матч серии в ночь на 19 апреля.

Родители Джесиики Пегулы мультимиллиардеры Терри и Ким Пегулы являются владельцами «Баффало Сэйбрз», а также клуба НФЛ «Баффало Биллз».

Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше