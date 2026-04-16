Пегула поздравила клуб НХЛ с победой в Атлантическом дивизионе

«Баффало Сэйбрз» успешно провел сезон, одержав победу в Атлантическом дивизионе. В последний раз клуб из штата Нью-Йорк побеждал в дивизионе в сезоне-2009/2010. В том чемпионате «Сэйбрз» стали чемпионами Северо-восточного дивизиона.
«Абсолютно нереально, вау! Мы вернулись!» — написала Пегула в социальных сетях.
«Баффало» занял второе место в Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026. В 82 матчах хоккеисты «Сэйбрз» одержали 59 побед и потерпели 23 поражения.
В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2026 клуб из Баффало сыграет с «Бостон Брюинз». Команды проведут первый матч серии в ночь на 19 апреля.
Родители Джесиики Пегулы мультимиллиардеры Терри и Ким Пегулы являются владельцами «Баффало Сэйбрз», а также клуба НФЛ «Баффало Биллз».