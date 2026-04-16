Овечкин: «Я почти уверен, что это не последняя игра за “Вашингтон”

Журналистка Сэмми Сильбер процитировала слова российского форварда и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз’Александра Овечкина о его ближайшем будущем.
«Я почти уверен, что это моя не последняя игра за “Вашингтон”. Надеюсь, я еще раз выйду играть против “Коламбуса”. Как я уже сказал, мне нужно принять решение.
Готов ли я подписать контракт с другой командой НХЛ? Ну, я же свободный агент. На самом деле, скорее всего, нет", — написала Сильбер в своих социальных сетях.
15 апреля «Вашингтон» выиграл в гостях у «Коламбус Блю Джекетс» в последнем матче регулярного сезона НХЛ со счетом 2:1. Овечкин отметился ассистом на Джейкоба Чикрана, забросившего победную шайбу на 56-й минуте. Для «Вашингтона» это был последний матч в сезоне — команда не сумела пробиться в плей-офф.
Овечкину 40 лет, в завершившемся для «Вашингтона» регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и сделал 32 голевые передачи. «Вашингтон» не попал в плей-офф. Контракт Овечкина с клубом истекает 30 июня.