Российские вратари стали лучшими в НХЛ по победам и шатаутам

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал лучшим вратарем регулярного сезона НХЛ по количеству матчей, проведенных на ноль.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

30-летний россиянин сделал семь шатаутов в 55 играх и во второй раз повторил рекорд франшизы, установленный в сезоне-1975/76 канадцем Гленном Решем. В сезоне-2021/22 Сорокин также оформил семь «сухарей», но за меньшее количество матчей — 52.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал лидером НХЛ по числу выигранных матчей, одержав 39 побед в 58 матчах. 31-летний россиянин на одну победу опередил чеха Карела Веймелку из «Юты», выигравшего 38 из 64 матчей.

Василевский и Сорокин являются главным претендентом на «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата. Вратарь «Тампы» ранее выигрывал эту награду в 2019 году, а Сорокин может стать ее обладателем впервые.

Всего в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ на лед выходили 11 российских вратарей.

Лучшим вратарем НХЛ по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности стал канадец Скотт Уэджвуд из «Колорадо», отразивший 92,1% бросков по своим воротам и пропускавший в среднем 2,02 шайбы за игру.

Плей-офф НХЛ стартует в ночь на воскресенье, 19 апреля. «Тампа-Бэй» в первом раунде сыграет против «Монреаля». «Айлендерс» в плей-офф не попали, проиграв на финише регулярки семь из восьми матчей.