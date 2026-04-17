Россиянин второй сезон подряд стал самым грубым игроком НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров набрал больше всех штрафных минут в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ — 152. Второй раз в истории НХЛ российский хоккеист занял первое место по этому показателю по итогам сезона. В прошлом сезоне это также удалось Задорову (145 штрафных минут).