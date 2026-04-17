Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
Россиянин второй сезон подряд стал самым грубым игроком НХЛ

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров стал самым недисциплинированным игроком по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров набрал больше всех штрафных минут в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ — 152. Второй раз в истории НХЛ российский хоккеист занял первое место по этому показателю по итогам сезона. В прошлом сезоне это также удалось Задорову (145 штрафных минут).

В нынешнем регулярном чемпионате 30-летний защитник принял участие в 81 матче. Помимо дисциплинарных показателей, он отметился 22 очками (2 гола и 20 результативных передач). Его показатель полезности (+18) стал четвертым результатом в составе «Бостона».

Абсолютный рекорд по штрафным минутам за один сезон среди всех российских игроков НХЛ по-прежнему принадлежит Андрею Назарову. В сезоне-2000/01 он провел на скамейке штрафников 229 минут.

«Бостон» вышел в плей-офф, где в первом раунде сыграет против «Баффало Сейбрз».