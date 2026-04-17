Россиянин второй сезон подряд стал самым грубым игроком НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров набрал больше всех штрафных минут в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ — 152. Второй раз в истории НХЛ российский хоккеист занял первое место по этому показателю по итогам сезона. В прошлом сезоне это также удалось Задорову (145 штрафных минут).
В нынешнем регулярном чемпионате 30-летний защитник принял участие в 81 матче. Помимо дисциплинарных показателей, он отметился 22 очками (2 гола и 20 результативных передач). Его показатель полезности (+18) стал четвертым результатом в составе «Бостона».
Абсолютный рекорд по штрафным минутам за один сезон среди всех российских игроков НХЛ по-прежнему принадлежит Андрею Назарову. В сезоне-2000/01 он провел на скамейке штрафников 229 минут.
«Бостон» вышел в плей-офф, где в первом раунде сыграет против «Баффало Сейбрз».