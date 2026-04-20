21.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
21.04
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Кучеров обошел Лемье в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Накануне «Тампа» уступила «Монреалю» в стартовом матче первого раунда серии плей-офф НХЛ (3:4 ОТ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3. В составе победителей хет-трик оформил Юрай Слафковский (40, 46 и 62-я минуты), еще одну шайбу забросил Джош Андерсон. Россиянин Иван Демидов отметился результативной передачей. У хозяев две шайбы на счету Брэндона Хагеля (33, 49) и еще одна — в активе Даррена Рэддиша (33). На счету россиянина Никиты Кучерова две голевые передачи. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 15 бросков из 19.

После этого матча на счету Никиты Кучерова 173 (53+120) очка в плей-офф НХЛ. Российский хоккеист вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли, обойдя Марио Лемье (172) и Петера Форсберга (171). Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (382). Среди россиян Кучеров занимает третье место, уступая Сергею Федорову (176) и форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину (182).

Кучеров стал 13-м игроком в истории плей-офф НХЛ, отдавшим 120 голевых передач в плей-офф. Никита Кучеров — второй действующий игрок после Сидни Кросби из «Питтсбурга» (130), кому удалось добраться до этой отметки.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Канадиенс», следующая игра пройдет 21 апреля в Тампе.


Тампа-Бэй
3:4
0:1, 2:1, 1:1
ОТ
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
20.04.2026, 00:45 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-61:22)
Якуб Добеш
(00:00-38:23)
Якуб Добеш
(38:32-61:22)
1-й период
10:37
Командный штраф
13:24
Джош Андерсон
(Майкл Мэтисон, Александр Каррье)
14:37
Алекс Ньюхук
17:37
Юрай Слафковски
19:47
Брэндон Хагель
19:47
Кайден Гуле
19:47
Кайден Гуле
2-й период
20:39
Никита Кучеров
28:10
Янни Гурд
28:10
Джош Андерсон
30:55
Джош Андерсон
32:15
Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
32:44
Брэндон Хагель
(Джейк Гюнцель, Райан Макдона)
38:32
Конор Джики
39:36
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Иван Демидов)
3-й период
44:20
Энтони Чирелли
45:56
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
47:28
Захари Болдюк
48:58
Брэндон Хагель
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
59:39
Джейк Гюнцель
Овертайм
61:22
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
Статистика
Тампа-Бэй
Монреаль
Штрафное время
14
14
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
2
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
