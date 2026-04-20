Кучеров обошел Лемье в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3. В составе победителей хет-трик оформил Юрай Слафковский (40, 46 и 62-я минуты), еще одну шайбу забросил Джош Андерсон. Россиянин Иван Демидов отметился результативной передачей. У хозяев две шайбы на счету Брэндона Хагеля (33, 49) и еще одна — в активе Даррена Рэддиша (33). На счету россиянина Никиты Кучерова две голевые передачи. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 15 бросков из 19.
После этого матча на счету Никиты Кучерова 173 (53+120) очка в плей-офф НХЛ. Российский хоккеист вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли, обойдя Марио Лемье (172) и Петера Форсберга (171). Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (382). Среди россиян Кучеров занимает третье место, уступая Сергею Федорову (176) и форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину (182).
Кучеров стал 13-м игроком в истории плей-офф НХЛ, отдавшим 120 голевых передач в плей-офф. Никита Кучеров — второй действующий игрок после Сидни Кросби из «Питтсбурга» (130), кому удалось добраться до этой отметки.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Канадиенс», следующая игра пройдет 21 апреля в Тампе.
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Андрей Василевский
(00:00-61:22)
Якуб Добеш
(00:00-38:23)
Якуб Добеш
(38:32-61:22)
10:37
Командный штраф
13:24
Джош Андерсон
(Майкл Мэтисон, Александр Каррье)
14:37
Алекс Ньюхук
17:37
Юрай Слафковски
19:47
Брэндон Хагель
19:47
Кайден Гуле
19:47
Кайден Гуле
20:39
Никита Кучеров
28:10
Янни Гурд
28:10
Джош Андерсон
30:55
Джош Андерсон
32:15
Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
32:44
Брэндон Хагель
(Джейк Гюнцель, Райан Макдона)
38:32
Конор Джики
39:36
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Иван Демидов)
44:20
Энтони Чирелли
45:56
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
47:28
Захари Болдюк
48:58
Брэндон Хагель
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
59:39
Джейк Гюнцель
61:22
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит