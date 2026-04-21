Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.41
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
22.04
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.39
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

«Даллас» сравнял счет в серии плей-офф с «Миннесотой»

«Даллас» обыграл «Миннесоту» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 (4:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла на домашней арене «Далласа». В составе победителей дубль оформил Уайатт Джонстон (9-я, 60-я минуты), также у хозяев отличились Мэтт Дюшен (25) и Джейсон Робертсон (48). У «Миннесоты» две шайбы забросил Брок Фейбер (12, 50).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей. В двух играх плей-офф на счету Капризова 4 (1+3) очка.

В концовке первого периода форвард «Миннесоты» ЯковТренин получил травму после хита в исполнении американского форварда «Далласа» Колина Блэквелла. Россиянин некоторое время пролежал на льду, после чего ему помогли покинуть площадку. Он не смог продолжить встречу.

По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В этом же дивизионе «Миннесота» стала третьей.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующие два матча плей-офф Кубка Стэнли пройдут на домашней площадке «Миннесоты» 22 и 25 апреля.


Даллас
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
21.04.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Джон Хайнс
Вратари
Джейк Эттинджер
Йеспер Валльстедт
(00:00-58:53)
Йеспер Валльстедт
(59:10-59:20)
Йеспер Валльстедт
(c 59:46)
1-й период
04:17
Микко Рантанен
08:58
Уайатт Джонстон
(Нильс Лундквист, Оскар Бек)
11:07
Джейми Бенн
11:07
Зак Богосян
11:33
Брок Фэйбер
(Куинн Хьюз, Кирилл Капризов)
2-й период
22:16
Ник Фолиньо
24:02
Мэтт Дюшен
(Микко Рантанен, Миро Хейсканен)
24:02
Мэтт Дюшен
24:02
Микко Рантанен
24:02
Юэль Эрикссон Эк
26:17
Джаред Сперджен
27:45
Миро Хейсканен
39:57
Томас Харли
39:57
Маркус Фолиньо
39:57
Маркус Фолиньо
3-й период
47:09
Джейсон Робертсон
(Мэтт Дюшен, Нильс Лундквист)
49:47
Брок Фэйбер
(Куинн Хьюз, Юэль Эрикссон Эк)
56:16
Командный штраф
58:39
Командный штраф
59:10
Уайатт Джонстон
(Джастин Хрыковиан, Эса Линделл)
59:46
Райан Хартман
Статистика
Даллас
Миннесота
Штрафное время
14
16
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше