«Даллас» сравнял счет в серии плей-офф с «Миннесотой»

Встреча прошла на домашней арене «Далласа». В составе победителей дубль оформил Уайатт Джонстон (9-я, 60-я минуты), также у хозяев отличились Мэтт Дюшен (25) и Джейсон Робертсон (48). У «Миннесоты» две шайбы забросил Брок Фейбер (12, 50).
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей. В двух играх плей-офф на счету Капризова 4 (1+3) очка.
В концовке первого периода форвард «Миннесоты» ЯковТренин получил травму после хита в исполнении американского форварда «Далласа» Колина Блэквелла. Россиянин некоторое время пролежал на льду, после чего ему помогли покинуть площадку. Он не смог продолжить встречу.
По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В этом же дивизионе «Миннесота» стала третьей.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующие два матча плей-офф Кубка Стэнли пройдут на домашней площадке «Миннесоты» 22 и 25 апреля.
Глен Гулутзан
Джон Хайнс
Джейк Эттинджер
Йеспер Валльстедт
(00:00-58:53)
Йеспер Валльстедт
(59:10-59:20)
Йеспер Валльстедт
(c 59:46)
04:17
Микко Рантанен
08:58
Уайатт Джонстон
(Нильс Лундквист, Оскар Бек)
11:07
Джейми Бенн
11:07
Зак Богосян
11:33
Брок Фэйбер
(Куинн Хьюз, Кирилл Капризов)
22:16
Ник Фолиньо
24:02
Мэтт Дюшен
(Микко Рантанен, Миро Хейсканен)
24:02
Мэтт Дюшен
24:02
Микко Рантанен
24:02
Юэль Эрикссон Эк
26:17
Джаред Сперджен
27:45
Миро Хейсканен
39:57
Томас Харли
39:57
Маркус Фолиньо
39:57
Маркус Фолиньо
47:09
Джейсон Робертсон
(Мэтт Дюшен, Нильс Лундквист)
49:47
Брок Фэйбер
(Куинн Хьюз, Юэль Эрикссон Эк)
56:16
Командный штраф
58:39
Командный штраф
59:10
Уайатт Джонстон
(Джастин Хрыковиан, Эса Линделл)
59:46
Райан Хартман
